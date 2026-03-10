278万5200円のエントリーモデル

2026年2月中旬、日産のミニバン「セレナ」にマイナーチェンジモデルが登場しました。今回の改良は2025年12月18日に発表されていたもので、デザインの見直しに加え、車内システムの進化などが注目されています。

なかでも気になるのが、シリーズの中で最も価格が抑えられたエントリーグレードがどのような内容になっているのかという点です。その装備や性能に、ネット上では複数の反響が集まっています。

【画像】超いいじゃん！ 日産の“一番安い”新型「“8人乗り”ミニバン」の姿です！ 画像を見る（29枚）

セレナは1991年に初代モデルが発売されたファミリー向けミニバンで、2026年には誕生35周年という節目を迎えます。

長年にわたって家族向けミニバンの定番として支持されてきたモデルであり、時代に合わせてさまざまな進化を重ねてきました。

2016年8月に登場した5代目モデルでは、ミニバンとして世界で初めて同一車線での自動運転を支援する「プロパイロット」を搭載したことが大きな話題となりました。さらに、クルマに触れずにドアを開閉できる「ハンズフリーオートスライドドア」も採用され、日常の使い勝手が大きく向上しました。

そして現在販売されている6代目モデルは2022年11月に発表されたものです。ミニバンクラスナンバーワンとされる広い室内空間を実現したほか、乗員が感じやすいクルマ酔いを軽減する技術を導入するなど、快適性の面でも改良が加えられました。

今回2026年2月に発売されたマイナーチェンジモデルでは、特に外観デザインが見直されています。

上級グレードである「LUXION（ルキシオン）」は、より上質さやプレミアム感を意識したスタイルへと変更され、「ハイウェイスターV」はスポーティさを強めたデザインとなりました。

また、ボディカラーにはムーンボウブルー、アクアミント、ディープオーシャンブルーの3色が新たに加えられ、選択肢も広がっています。

機能面の進化として注目されているのが、セレナとして初めてGoogleを搭載したメーカーオプション「NissanConnectインフォテインメントシステム」の採用です。

ナビゲーションや音声操作などの利便性が向上し、車内での操作性が大きく改善されています。

さらに、ドアの施錠忘れやハザードランプの消し忘れ、窓の閉め忘れなどを知らせてくれる「し忘れアラート」も用意され、安全面や日常の使い勝手に配慮した装備が追加されました。

そんなマイナーチェンジモデルの中で、最も手頃な価格のグレードが「X 2WD」です。ボディサイズは全長4690mm×全幅1695mm×全高1870mm、ホイールベースは2870mmで、5ナンバーサイズに収まる扱いやすい寸法となっています。

外観デザインは上級グレードのような強い個性というよりも、親しみやすさを感じさせる落ち着いたスタイルが特徴です。ボディカラーは2トーン塗装を含めて全11色が用意されています。

装備面では、現行セレナの特徴ともいえる「デュアルバックドア」がXグレードにも標準装備されています。

これは通常のテールゲートよりも狭いスペースで開閉できる仕組みで、駐車場などで荷物を出し入れする際に便利です。

一方、スライドドアは標準では手動式となっており、助手席側についてはオプションでハンズフリーオートスライドドアを追加することができます。

室内寸法は全長3145mm×全幅1545mm×全高1400mmと、ミニバンらしいゆとりのある空間が確保されています。

ただし、オーディオレス＋4スピーカー仕様となるため、X 2WDにはNissanConnectインフォテインメントシステムは搭載されていません。

シート素材はブラックの織物／トリコット生地で、防水や撥水加工は施されていない仕様となっています。

安全装備については、エントリーグレードであっても充実しています。高速道路での運転負担を軽減する「プロパイロット」や、衝突の危険を検知して回避をサポートする「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」などが標準で備わっています。

パワートレインには、最高出力150ps、最大トルク200Nmを発生するMR20DD型水冷直列4気筒エンジンを搭載し、エクストロニックCVTと組み合わせています。燃費はWLTCモードで13.0km／L、高速道路モードで14.9km／Lです。

価格（消費税込み）は278万5200円となっており、最上級モデル「e-POWER LUXION 2WD」と比べると221万3200円の差があります。

装備面ではシンプルな部分もありますが、セレナの基本性能や広い室内空間を重視する人にとっては魅力的な選択肢といえるでしょう。

こうした内容についてネット上でもさまざまな意見が見られます。「278万で買えるのはコスパ高い」「このサイズで5ナンバーなのはやっぱり使いやすそう」「Xグレードでもプロパイロットが付くのはありがたい」という評価がある一方で、「装備を考えるともう少し上のグレードにしたくなる」といった声もあります。

また「デュアルバックドアは本当に便利」「Google搭載は気になるけどXには付かないのが残念」「家族用ならこれでも十分だと思う」「ミニバンはやっぱりセレナが定番」というコメントも見られ、価格と装備のバランスについてさまざまな視点から関心が寄せられているようです。