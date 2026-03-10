『天は赤い河のほとり』7月放送開始でPV解禁 出演は橘美來、加藤渉、七海ひろき
テレビアニメ『天は赤い河のほとり』が、日本テレビ・BS日テレにて7月より放送されることが決定した。あわせてキャスト、ティザーPV、OPテーマ情報が解禁され、ユーリ役を橘美來、カイル役を加藤渉、ナレーション／氷室役を七海ひろきが担当する。
【動画】迫力の戦闘シーン！公開された『天は赤い河のほとり』PV
公開されたPVでは、現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）が、ボーイフレンドとのデート中に突如水たまりから伸びた“手”に足を掴まれ、水中へと引きずり込まれてしまう衝撃的なシーンから始まる。目が覚めるとそこは、紀元前14世紀のヒッタイト帝国の首都・ハットゥサ。突如過酷な運命に巻き込まれながらも、「逃げちゃいけない！」「私には諦めるなんてできない！」と前を向き、懸命に生き抜こうとするユーリの勇敢な姿が描かれている。
さらに、自らの野望のためユーリを追い詰める皇妃・ナキアや、「私を信じられるなら一緒に来い！」とユーリに手を差し伸べる皇子・カイル、後に物語に大きく関わるザナンザやマッティワザ、ラムセスをはじめ、個性豊かなキャラクターたちも登場。歴史のうねりと陰謀が渦巻く中、ヒッタイト帝国で巻き起こる壮大な物語の幕開けを予感させる映像に仕上がっている。
『天は赤い河のほとり』は、1995年〜2002年に『少女コミック』（小学館）で連載された歴史ファンタジー漫画で、数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女・ユーリが自らの手で運命を切り開く、本格大河ロマン。コミックスの累計発行部数は2000万部を突破しており、第46回小学館漫画賞少女部門を受賞したほか、2018年には宝塚歌劇団で舞台化もされ、世界で愛される少女漫画の金字塔となっている。
物語は現代の日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）がある日突然、紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップをしてしまう。戸惑うユーリが出会ったのは、帝国の皇位継承最有力候補と目される皇子・カイル。側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心を掴み、戦いの女神・イシュタルとして名を馳せるようになる。現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか想いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道を描いている。
■橘美來コメント
ユーリを演じさせていただきます、橘美來です。ユーリ役に選ばれた時は本当に夢のようで、2週間ほど上の空で、現実なのか？と呆然としていたのを今でも覚えています。ユーリちゃんは本当に真っ直ぐで、一度決めたら例えそれがどんなに険しい道で、たくさん泥だらけになっても、突き進む！そんな勇敢な姿がとっても魅力的で目が離せなくなる女の子。私も演じながらユーリちゃんの虜になってしまいました。
『天は赤い河のほとり』、アニメ化をずっと待っていた方もいらっしゃると思います。そんな方にも受け入れていただけるような、理想のユーリちゃんの声のお手伝いを出来るよう精一杯頑張ります！もちろん、初めましての方にも、たくさん届きますように。
■加藤渉コメント
カイルにとって何より大事なものは「国家の安寧」です。どこの国も侵さず、どこの国も侵されない平和を実現するために戦争も辞さないという使命感を持っています。率直にいって話のスケールが大きすぎると個人的には感じます。ですが、大国の皇子であるカイルは常にこのスケール感で生きていますし、その情緒も負けず劣らずのスケール感で揺れ動きます。
情緒が揺れ動く要因となるのが、異国から突如現れた少女ユーリです。物語が進むにつれ、カイルにとってユーリの重要度は「国」に次ぐほどに増していきます。そうして生まれるカイルとユーリのジレンマが「天河」の大きな魅力だと思います。今回のアニメ化を、原作のファンの方にも喜んでいただきたいですし、アニメから「天河」を知ったという方にも、ぜひ原作と併せて楽しんでいただけたらと願っております。
■七海ひろきコメント
『天は赤い河のほとり』は大好きな作品なので、テレビアニメになると聞いた時はとても嬉しかったです。ヒッタイト帝国という壮大な歴史を背景に、もしかしたらユーリのような体験をした人が本当にいたのかもしれないと、物語を通して歴史のロマンを感じてきました。
そんな素敵な作品に、これほど深く関わらせていただけること、光栄すぎて今でも夢のようです。長く愛されてきたこの物語が、アニメとして新たな形で動き出すその瞬間を、ぜひ楽しみにしていてください。
■スタッフ情報
監督：小林浩輔
シリーズ構成：冨田頼子
キャラクターデザイン：藤崎賢二
歴史考証：松村公仁 吉田大輔（(公財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所）
アニメーション制作：タツノコプロ
【動画】迫力の戦闘シーン！公開された『天は赤い河のほとり』PV
公開されたPVでは、現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）が、ボーイフレンドとのデート中に突如水たまりから伸びた“手”に足を掴まれ、水中へと引きずり込まれてしまう衝撃的なシーンから始まる。目が覚めるとそこは、紀元前14世紀のヒッタイト帝国の首都・ハットゥサ。突如過酷な運命に巻き込まれながらも、「逃げちゃいけない！」「私には諦めるなんてできない！」と前を向き、懸命に生き抜こうとするユーリの勇敢な姿が描かれている。
『天は赤い河のほとり』は、1995年〜2002年に『少女コミック』（小学館）で連載された歴史ファンタジー漫画で、数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女・ユーリが自らの手で運命を切り開く、本格大河ロマン。コミックスの累計発行部数は2000万部を突破しており、第46回小学館漫画賞少女部門を受賞したほか、2018年には宝塚歌劇団で舞台化もされ、世界で愛される少女漫画の金字塔となっている。
物語は現代の日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）がある日突然、紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップをしてしまう。戸惑うユーリが出会ったのは、帝国の皇位継承最有力候補と目される皇子・カイル。側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心を掴み、戦いの女神・イシュタルとして名を馳せるようになる。現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか想いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道を描いている。
■橘美來コメント
ユーリを演じさせていただきます、橘美來です。ユーリ役に選ばれた時は本当に夢のようで、2週間ほど上の空で、現実なのか？と呆然としていたのを今でも覚えています。ユーリちゃんは本当に真っ直ぐで、一度決めたら例えそれがどんなに険しい道で、たくさん泥だらけになっても、突き進む！そんな勇敢な姿がとっても魅力的で目が離せなくなる女の子。私も演じながらユーリちゃんの虜になってしまいました。
『天は赤い河のほとり』、アニメ化をずっと待っていた方もいらっしゃると思います。そんな方にも受け入れていただけるような、理想のユーリちゃんの声のお手伝いを出来るよう精一杯頑張ります！もちろん、初めましての方にも、たくさん届きますように。
■加藤渉コメント
カイルにとって何より大事なものは「国家の安寧」です。どこの国も侵さず、どこの国も侵されない平和を実現するために戦争も辞さないという使命感を持っています。率直にいって話のスケールが大きすぎると個人的には感じます。ですが、大国の皇子であるカイルは常にこのスケール感で生きていますし、その情緒も負けず劣らずのスケール感で揺れ動きます。
情緒が揺れ動く要因となるのが、異国から突如現れた少女ユーリです。物語が進むにつれ、カイルにとってユーリの重要度は「国」に次ぐほどに増していきます。そうして生まれるカイルとユーリのジレンマが「天河」の大きな魅力だと思います。今回のアニメ化を、原作のファンの方にも喜んでいただきたいですし、アニメから「天河」を知ったという方にも、ぜひ原作と併せて楽しんでいただけたらと願っております。
■七海ひろきコメント
『天は赤い河のほとり』は大好きな作品なので、テレビアニメになると聞いた時はとても嬉しかったです。ヒッタイト帝国という壮大な歴史を背景に、もしかしたらユーリのような体験をした人が本当にいたのかもしれないと、物語を通して歴史のロマンを感じてきました。
そんな素敵な作品に、これほど深く関わらせていただけること、光栄すぎて今でも夢のようです。長く愛されてきたこの物語が、アニメとして新たな形で動き出すその瞬間を、ぜひ楽しみにしていてください。
■スタッフ情報
監督：小林浩輔
シリーズ構成：冨田頼子
キャラクターデザイン：藤崎賢二
歴史考証：松村公仁 吉田大輔（(公財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所）
アニメーション制作：タツノコプロ
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優