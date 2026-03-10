¡Ú¿À¸Í¹Á¡Û¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥4ÀÉ¤¬½é¤á¤ÆÆ±»þÆþ¹Á¡¡14Æü¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿³«ºÅ¡¡µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â
¡¡¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¡ÈÈôÄ»3»ÐËå¡É¤È¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1ÀÉ¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢·×4µÒÁ¥¤¬14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¿À¸Í¹Á¤ËÆ±»þÆþ¹Á¤¹¤ë¡£Æþ¹Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»¶¡×¡ÖÈôÄ»·¡×¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¢¡×¡Êµì¡¦½éÂå¡ÖÈôÄ»¡×¡Ë¡Ö¥¢¥¶¥Þ¥é¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡×¤Ç¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë4ÀÉ¤â¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¹ÁÏÑ¶É¤¬Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¡£Æ±Æü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµÒÁ¥¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤âºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡ÖÈôÄ»·¡×¤ÏÃæÆÍÄéÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡¢¡ÖÈôÄ»¶¡×¤Ï¿·¹ÁÂè4ÆÍÄé¡¦¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÀ¾Â¦¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¢¡×¤ÏÆ±¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅìÂ¦¡¢¡Ö¥¢¥¶¥Þ¥é¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡×¤âÆ±ÅìÂ¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀÜ´ß¤¹¤ë¡£¾èÁ¥¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µÒÁ¥¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¡£
¡ÖµÒÁ¥¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ï14Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¼þÊÕ¤Ç¼Â»Ü¡£ÈôÄ»¥¯¥ë¡¼¥ºÂè8ÂåÁ¥Ä¹¡¦ÃæÂ¼ÂçÊå¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¡ÖÈôÄ»»°»ÐËå¤È³¤¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦PUNIP cruise¡¿ÃæÂ¼Ã¤Èþ»á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ó¤¿¤ó¡ªÁ¥¤Î³¨¤ÎÉÁ¤Êý¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¯¥¤¥º¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤ä¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¥æ¡¼¥Ï¥¤¥à¡×¤ÎAI¿¦¿Í¡ÖTHEO¡Ê¥Æ¥ª¡Ë¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ×À°Íý·ô¡¢ÆþÂØÀ©¡£ÅöÆü¤Ï¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢¿·¹ÁÄ®¡¢ÃæÆÍÄéÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÌµÎÁ¼þÍ·¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é¡¢Æ±»þÆþ¹ÁµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¡££´ÀÉ¤ÎÁ¥Ä¹¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¶À³«¤¤ò¹Ô¤¦¡£¿À¸Í»Ô¹ÁÏÑ¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬4ÀÉ¤½¤í¤¦½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿À¸Í¹Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Õ¤Î1Æü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖµÒÁ¥¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×±¿±Ä»öÌ³¶É¡¢ÅÅÏÃ078-945-8800¡£