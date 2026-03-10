ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場している侍ジャパンは９日、一部選手が都内で練習を行った。井端弘和監督（５０）は視察に訪れ、Ｃ組１次リーグ最終戦となる１０日のチェコ戦（東京ド）はスタメンを変更することを明言した。阪神・佐藤輝明内野手（２６）と森下翔太外野手（２５）の先発起用の可能性も浮上。ここまでの３試合は各選手の結果に明暗が分かれていて、マイアミで起用を増やすためにも虎の主軸２人はアピールに成功したい。

８日にＣ組の１位通過を決め、この日は阪神勢を含む多くの選手たちが休養に充てた。東京で残された１試合。勝敗こそこの先の戦いに左右されないが、佐藤輝や森下にとっては大きな意味を持つ一戦となる。井端監督は過去３戦とメンバー変更があるか聞かれると、「そうですね、はい」と明言。これまで先発出場のなかった２人が起用される可能性が浮上した。

佐藤輝は８日のオーストラリア戦に３試合連続で代打出場。１点リードの八回１死一、三塁からＷＢＣ初安打となる、貴重な適時二塁打を放ってみせた。「自分としても１本出たので良かったです」と素直に喜んでいたが、途中出場で満足はしていないだろう。

ここまでの３試合、大谷や吉田、鈴木が結果を残す中、不振に苦しむ選手も目立つ。右翼・近藤は１、２戦目で大谷の後を打つ重圧からか波に乗れず、３試合で１２打数無安打。三塁の岡本も１０打数１安打と本来の打撃から遠ざかっている。そこで侍打線の鍵を握るのが佐藤輝だ。

７日の韓国戦は同点の七回１死二塁で代打として送り出された。強烈なゴロだったが、一塁の正面に転がり凡退。ただ、起用の幅を見せたのはその後だった。八回の守備は右翼に就き、九回は三塁へ。指揮官は８日の試合前に「佐藤選手は内外野（を守れる）というところではある程度いきやすかった」と説明した。

「あそこ（代打）のところは非常に期待感があった。またああなったら使いたい、ああいう起用法になると思います」とプランを明かしていた。井端監督の頭の中では途中出場がメインのようだが、チェコ戦で結果を残せば話は変わってくる。短期決戦において、好不調の選手がいるのは当然のこと。三塁と右翼を守れることで、スタメンを奪う可能性も十分に考えられる。

その点においては森下も同じだ。ここまで代打で２打席に立ち、ともに併殺打。まだ結果は伴っていないが、打席数を与えられれば結果が変わるかもしれない。何とか目覚めの一打を放ち、気分よくマイアミへと向かいたい。

アメリカでは負ければ終わりの戦いが始まる。日本での最終戦に井端監督をいい意味で悩ませることができるか。強力な面々がそろう侍ジャパンだが、阪神の主軸２人が起用の序列を大きく変えるかもしれない。