好き＆行ってみたい「山形県の道の駅」ランキング！ 2位「米沢」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、直売所には春の訪れを告げる山菜や瑞々しいイチゴが並び始める季節となりました。地元の豊かな恵みやその土地ならではのグルメを求めて、多くの旅人を惹きつけてやまない人気のスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月13日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「米沢牛を使ったグルメが楽しめることで有名な道の駅。特産品売り場も充実しており、山形のお土産選びにも便利。歴史ある城下町・米沢の文化も感じられる点が魅力で、食と観光の両方を満喫できそうだと感じた。山形の代表的な味覚を体験できる場所として訪れてみたいと思った」（30代女性／茨城県）、「米沢牛を気軽に味わえる贅沢なフードコートがあり、地域の工芸品や銘菓などの品揃えも充実しているから」（20代女性／三重県）、「米沢はさくらんぼや米沢牛など山形の魅力が詰まっている印象があります」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉地として知られていて休憩やリフレッシュに良さそう。地元グルメや特産品も充実していそうで興味を持った」（20代女性／北海道）、「温泉街の雰囲気が心地よさそうだから」（20代女性／大阪府）、「『天童温泉』は、将棋の駒のまちとしても有名で、温泉と文化が一緒に楽しめるのが魅力的。旅の疲れを癒しながら、地元の工芸やグルメに触れられるのが楽しみです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月13日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米沢（米沢市）／49票東北中央自動車道の開通とともに誕生した、米沢の魅力が詰まったゲートウェイです。最高級のブランド牛「米沢牛」をリーズナブルに味わえるレストランや、特産のさくらんぼ、ラ・フランスなどが並ぶ直売所が充実。城下町・米沢の歴史と食の両方を楽しめる利便性の高さが、観光客の心を掴んでいます。
回答者からは「米沢牛を使ったグルメが楽しめることで有名な道の駅。特産品売り場も充実しており、山形のお土産選びにも便利。歴史ある城下町・米沢の文化も感じられる点が魅力で、食と観光の両方を満喫できそうだと感じた。山形の代表的な味覚を体験できる場所として訪れてみたいと思った」（30代女性／茨城県）、「米沢牛を気軽に味わえる贅沢なフードコートがあり、地域の工芸品や銘菓などの品揃えも充実しているから」（20代女性／三重県）、「米沢はさくらんぼや米沢牛など山形の魅力が詰まっている印象があります」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：天童温泉（天童市）／54票将棋の駒の生産量日本一を誇る天童市にあり、温泉街の入り口に位置する「わくわくランド」内の道の駅です。無料で楽しめる足湯や、広大なイベント広場、地元産のジェラートが楽しめるショップなどが大人気。ファミリー層から温泉客まで幅広く楽しめるエンターテインメント性と、天童ならではの温かいおもてなしが評価され、首位を獲得しました。
回答者からは「温泉地として知られていて休憩やリフレッシュに良さそう。地元グルメや特産品も充実していそうで興味を持った」（20代女性／北海道）、「温泉街の雰囲気が心地よさそうだから」（20代女性／大阪府）、「『天童温泉』は、将棋の駒のまちとしても有名で、温泉と文化が一緒に楽しめるのが魅力的。旅の疲れを癒しながら、地元の工芸やグルメに触れられるのが楽しみです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)