タレントで放送作家の野々村友紀子さんは3月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのキンタロー。さんの物まねを絶賛しました。

【写真】キンタロー。の野々村友紀子の物まね

「もう笑えない」

野々村さんは自身の物まねをするキンタロー。さんの動画をリポスト。「最高　目から血出るくらい似てる！！」と大絶賛のコメントをしています。動画では、キンタロー。さんが野々村さんの物まねメイクをし、表情や言いそうなセリフを大げさに再現。野々村さんはネタと受け取り楽しんだようです。

これに対し、キンタロー。さんも即反応。「有り難すぎます　御本人様からの神のお言葉がものまねの存続につながります　血しぶきあげながら邁進します」と返信しています。誇張した物まねが「キンタロー、もう笑えない。サヨナラ」などと否定的な声もある中、本人から最高の評価をもらい、今後も続けていけることに感謝と決意を伝えています。

「本物が２万倍美人や」

ファンからは「キレてもいいレベルだと思いますけど、キンタローファンなので涙が出るくらい神対応で感謝します」「本物が２万倍美人や」「ビジュ以外完璧ですよね」「鼻を誇張しすぎ」「友紀子さんの器のデカさ素晴らしい」「返しのセンスが天才的ですね」など、さまざまな声が上がりました。

普段からいろんな人物の物まねを披露しているキンタロー。さん。今後も楽しみですね。

(文:中村 凪)