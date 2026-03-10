佐藤二朗＆橋本愛主演・新火9『夫婦別姓刑事』新キャスト決定 Travis Japan中村海人が2クール連続連ドラ出演で若手刑事に
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演し、4月14日からスタートするフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の追加キャストが発表され、矢本悠馬、中村海人、齊藤京子、斉藤由貴、坂東彌十郎らの出演も発表された。
【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康
企画・原案を秋元康氏が務める今作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署だ。
その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく2人だが、実は――誰にも言えない秘密を抱えている。それは、2人が“夫婦”であることで…。
物語の前半では、夫婦であることを必死に隠しながらバディ刑事として事件解決に奔走する主人公・四方田誠と鈴木明日香、そして沼袋署員の日常をコミカルな会話劇で繰り広げながら、娘との“家族”としての成長も描いていく。しかしその裏では、ある連続殺人事件が進行していた――。物語が進むにつれ、その事件は次第に2人の過去や家族をも巻き込む予測不能な展開へと変貌し、衝撃の結末へと向かっていく。
矢本は、沼袋署刑事課・課長代理（警視）の上山晋吾（うえやま・しんご）。現・警視庁副総監を父に持つ警察エリートで冷静沈着かつ合理的な性格で後輩の面倒見もいいが、かつて俳優を目指していたという意外な過去を持つ。先輩であり、元バディの誠を信頼しており、沼袋署に居心地の良さを感じている。
放送中の月10ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）に続く2クール連続での出演となる中村演じる池田絆（いけだ・きずな）は、沼袋署刑事課・強行犯係の刑事。ノリの軽い若手だが、鋭い観察眼を持つ。明日香に好意を寄せており、明日香のバディの座を狙っているというキャラクター。齊藤演じる郡司綾（ぐんじ・あや）は、沼袋署刑事課・強行犯係のホープともいえる刑事（巡査長）。人当たりも良く、署内に隠れファンも多いが、鋭い直感を持っており、誠と明日香が単なるバディ以上の関係にあるのではないかと疑いの目を向ける。
斉藤演じる小寺園みちる（こてらぞの・みちる）は、沼袋署刑事課・課長（警視正）。誠と同期の準キャリアで、東大工学部出身の「リケジョ」。バツ３の恋多き女性であり、現在はとあるモノにハマっているが、愛情深く、熱い一面もある。名字の読み方に強いこだわりを持つ。
そして彌十郎は沼袋署の署長・井伏幸吉（いぶせ・こうきち）に起用。井伏は、三代続く警察一家出身のベテランであり、誠と明日香が夫婦であることを知る唯一の人物。定年までの残された時間を穏やかに過ごしたいと願っているが、夫婦で同じ部署のバディとして働く2人の動向が気になって仕方がなく、ハラハラしながらも2人が働き続けられるよう水面下で便宜を図るという役どころとなっている。
■キャストコメント
▼矢本悠馬
まず台本を読ませていただいて、主演の佐藤二朗さん・橋本愛さんの掛け合いが面白くて、
それだけでコメディーとして充分に成立しているのに、登場人物それぞれに過去や現在進行形で傷や闇があり一筋縄ではないエンターテインメントに僕自身心をつかまれました。
初共演の方が多く、早く一緒に事件を解決する署内の皆さんと芝居したいなと胸踊らせています。
▼中村海人
池田絆役を演じさせていただく中村海人です。
出演が決まった時は率直にうれしかったですね。
主演のお2人もそうですし他のキャストの方々の演技を肌で感じられるのはとてもうれしいです。
台本はすごく面白いなって思って、これがどう現場で調理されていくのかワクワクします！皆さんの心にすっと入ってくる、そして笑顔になれる作品になると思うのでぜひ毎週楽しみにしていてください！
▼齊藤京子
先日、別の作品で警察学校を卒業したので、今回は刑事役ということで、染み付いた所作などを活かししっかり成長した姿、また違った姿をお見せできたらと思っております。
台本を読んでいて、キャストの皆さまで脳内再生が完璧にできるくらい、ワクワクする世界が広がっていました。
私自身も撮影が楽しみです！
放送までぜひ楽しみにしていただけたらと思います！
▼斉藤由貴
沼袋署刑事課課長の小寺園みちるを演じます斉藤由貴です。
まだ撮影は始まったばかりですが、会話劇の軽妙な応酬に、既にウキウキしています。
佐藤二郎さんは控え室でもエンドレスに喋り続け、
橋本愛さんもその横であの美貌でカップラーメンを美味しそうにすすり、
なんだかほのぼのとした雰囲気です。
この温かい空気感を、お茶の間の皆さまに楽しんでいただけるよう頑張ります！
▼坂東彌十郎
沼袋署 署長・井伏幸吉を演じます、坂東彌十郎でございます。
今回このドラマのお話をいただいた時、佐藤二朗さん主演と聞き喜んでお受けしましたが、いや〜大変です。本当に大変なんです。責任重大です。
兎に角必死に、必死に頑張ります。
大変だぁ〜
でも、面白いですよ〜
4月からのドラマスタート、お楽しみに
【写真】「妄想を膨らませて企画しました」と本作の構想について語った秋元康
企画・原案を秋元康氏が務める今作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署だ。
物語の前半では、夫婦であることを必死に隠しながらバディ刑事として事件解決に奔走する主人公・四方田誠と鈴木明日香、そして沼袋署員の日常をコミカルな会話劇で繰り広げながら、娘との“家族”としての成長も描いていく。しかしその裏では、ある連続殺人事件が進行していた――。物語が進むにつれ、その事件は次第に2人の過去や家族をも巻き込む予測不能な展開へと変貌し、衝撃の結末へと向かっていく。
矢本は、沼袋署刑事課・課長代理（警視）の上山晋吾（うえやま・しんご）。現・警視庁副総監を父に持つ警察エリートで冷静沈着かつ合理的な性格で後輩の面倒見もいいが、かつて俳優を目指していたという意外な過去を持つ。先輩であり、元バディの誠を信頼しており、沼袋署に居心地の良さを感じている。
放送中の月10ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）に続く2クール連続での出演となる中村演じる池田絆（いけだ・きずな）は、沼袋署刑事課・強行犯係の刑事。ノリの軽い若手だが、鋭い観察眼を持つ。明日香に好意を寄せており、明日香のバディの座を狙っているというキャラクター。齊藤演じる郡司綾（ぐんじ・あや）は、沼袋署刑事課・強行犯係のホープともいえる刑事（巡査長）。人当たりも良く、署内に隠れファンも多いが、鋭い直感を持っており、誠と明日香が単なるバディ以上の関係にあるのではないかと疑いの目を向ける。
斉藤演じる小寺園みちる（こてらぞの・みちる）は、沼袋署刑事課・課長（警視正）。誠と同期の準キャリアで、東大工学部出身の「リケジョ」。バツ３の恋多き女性であり、現在はとあるモノにハマっているが、愛情深く、熱い一面もある。名字の読み方に強いこだわりを持つ。
そして彌十郎は沼袋署の署長・井伏幸吉（いぶせ・こうきち）に起用。井伏は、三代続く警察一家出身のベテランであり、誠と明日香が夫婦であることを知る唯一の人物。定年までの残された時間を穏やかに過ごしたいと願っているが、夫婦で同じ部署のバディとして働く2人の動向が気になって仕方がなく、ハラハラしながらも2人が働き続けられるよう水面下で便宜を図るという役どころとなっている。
■キャストコメント
▼矢本悠馬
まず台本を読ませていただいて、主演の佐藤二朗さん・橋本愛さんの掛け合いが面白くて、
それだけでコメディーとして充分に成立しているのに、登場人物それぞれに過去や現在進行形で傷や闇があり一筋縄ではないエンターテインメントに僕自身心をつかまれました。
初共演の方が多く、早く一緒に事件を解決する署内の皆さんと芝居したいなと胸踊らせています。
▼中村海人
池田絆役を演じさせていただく中村海人です。
出演が決まった時は率直にうれしかったですね。
主演のお2人もそうですし他のキャストの方々の演技を肌で感じられるのはとてもうれしいです。
台本はすごく面白いなって思って、これがどう現場で調理されていくのかワクワクします！皆さんの心にすっと入ってくる、そして笑顔になれる作品になると思うのでぜひ毎週楽しみにしていてください！
▼齊藤京子
先日、別の作品で警察学校を卒業したので、今回は刑事役ということで、染み付いた所作などを活かししっかり成長した姿、また違った姿をお見せできたらと思っております。
台本を読んでいて、キャストの皆さまで脳内再生が完璧にできるくらい、ワクワクする世界が広がっていました。
私自身も撮影が楽しみです！
放送までぜひ楽しみにしていただけたらと思います！
▼斉藤由貴
沼袋署刑事課課長の小寺園みちるを演じます斉藤由貴です。
まだ撮影は始まったばかりですが、会話劇の軽妙な応酬に、既にウキウキしています。
佐藤二郎さんは控え室でもエンドレスに喋り続け、
橋本愛さんもその横であの美貌でカップラーメンを美味しそうにすすり、
なんだかほのぼのとした雰囲気です。
この温かい空気感を、お茶の間の皆さまに楽しんでいただけるよう頑張ります！
▼坂東彌十郎
沼袋署 署長・井伏幸吉を演じます、坂東彌十郎でございます。
今回このドラマのお話をいただいた時、佐藤二朗さん主演と聞き喜んでお受けしましたが、いや〜大変です。本当に大変なんです。責任重大です。
兎に角必死に、必死に頑張ります。
大変だぁ〜
でも、面白いですよ〜
4月からのドラマスタート、お楽しみに