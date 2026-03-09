タレントで起業家の小島瑠璃子が8日、自身のインスタグラムを更新。寿司店での息子との2ショットをアップした。



【写真】包み込むようなママの表情 甘える2歳息子 癒やされる母子の姿

小島は「友達ご夫婦がお寿司屋さんの貸切会を開いて下さいました」と記し、2歳の長男の後ろでやさしい表情を浮かべる写真を投稿。5日に「金からさくら色に」とイメチェン姿を公開した明るいカラーの髪に、おでこ全開で笑みをたたえ、包み込むようなママの顔を見せている。



「カウンターのお寿司は子連れにはハードルが高いのですが、キッズスペースを作っていただいたのでゆっくりと美味しいお寿司をいただくことができました」と心遣いに感謝。まだ生ものが食べられない息子に、焼き魚や卵焼き、野菜やフルーツを提供され、「感動でした 本当にありがとうございました」とつづった。



さらに、元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美と一緒だったことを伝え、「ご自身の新しい事業の素晴らしいいちごをいただきました 次元が違いました、こちらにもまた感動、、」とつづった。永島は2月9日にインスタグラムでキュレイテッドフルーツブランド「ORVIIA（オルヴィア）」を立ち上げたことを報告している。



ほほえましい母子の姿に、フォロワーも「最高な笑顔」「かわいい親子」「素敵な笑顔で可愛い」と癒やされた様子。「食べてる時が幸せですよね」「頑張る気力になりますね」「相変わらずえぇ笑顔」といったコメントも寄せられていた。



小島は15歳だった2009年に「ホリプロスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し芸能界入り。22年には翌23年の中国留学を発表した。23年に結婚。同年8月に第1子妊娠を報告した。25年2月に自宅マンションで夫が亡くなるも、同年10月には個人事務所を立ち上げ、芸能活動を再開。同時にお茶の事業も展開している。



（よろず～ニュース編集部）