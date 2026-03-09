熊本市南区にある「伝統工芸の街」、川尻。

【写真を見る】“寺婚カップル”の結婚式 人力車で仏前へ！ 「伝統工芸の街・川尻」紋付袴と白無垢が通る 熊本

この地区で新酒や和菓子が楽しめるイベントが開かれました。中には、この日を特別な思いで迎えたカップルもいました。

「伝統工芸の街」にぎわう

3月8日に開かれたイベントは、歴史ある街並みや「伝統工芸の街・川尻」をもっと知ってもらおうというものでした。

老舗の酒造会社『瑞鷹』の新酒蔵出し市では、絞りたての新酒が味わえるコーナーに多くの人が集まりました。

来場者「フルーティーよ 最高！」

熊本地震で被災し、10年かけて修復した観光蔵「瑞鷹の杜 枡大蔵」もこの春のオープンを前に一般公開されました。

蔵には観光客に酒を提供するバーカウンターも設けられ、訪れた人たちは趣のある空間を楽しんでいました。

また、和菓子コーナーでは、職人の技で作り出された上生菓子を堪能する人たちや、お菓子の釣り堀に夢中な子ども達の姿も。

笑顔に包まれた川尻の街、その中に、特別な日を迎えたカップルがいました。

紋付袴に白無垢姿…寅田賢頌さん（32）と吉住奈々子さん（33）です。

「寺婚」カップル 沿道から祝福

2人の出会いは、1年半前に川尻の寺で開かれた婚活イベント「寺婚」。

川尻が縁で結ばれた2人を盛大に祝福しようと、人力車が用意されました。

結婚式に向かう沿道から、2人はたくさんの拍手やお祝いの言葉を浴びます。

「いってらっしゃい。おめでとうございます」

「お幸せに、お幸せにどうぞ～」

「皆さん拍手でお迎えください」

川尻にある常清寺に到着し、仏前での結婚式です。

新郎・寅田賢頌さん「お互いに深い愛情と理解をもって、末永く苦楽を共にし、幸せな家庭を築くことを誓います」

互いに指輪を交換し、晴れて二人は夫婦となりました。

新婦・吉住奈々子さん「たくさんの人に祝ってもらって嬉しかった」

川尻に住む2人は、これから、まちづくりにも携わりたいと考えています。

新郎・寅田賢頌さん「川尻に恩返し、ではないけど、川尻自体を盛り上げていければなと思う」