“寺婚カップル”の結婚式 人力車で仏前へ！ 「伝統工芸の街・川尻」紋付袴と白無垢が通る 熊本
熊本市南区にある「伝統工芸の街」、川尻。
この地区で新酒や和菓子が楽しめるイベントが開かれました。中には、この日を特別な思いで迎えたカップルもいました。
「伝統工芸の街」にぎわう
3月8日に開かれたイベントは、歴史ある街並みや「伝統工芸の街・川尻」をもっと知ってもらおうというものでした。
老舗の酒造会社『瑞鷹』の新酒蔵出し市では、絞りたての新酒が味わえるコーナーに多くの人が集まりました。
来場者「フルーティーよ 最高！」
熊本地震で被災し、10年かけて修復した観光蔵「瑞鷹の杜 枡大蔵」もこの春のオープンを前に一般公開されました。
蔵には観光客に酒を提供するバーカウンターも設けられ、訪れた人たちは趣のある空間を楽しんでいました。
また、和菓子コーナーでは、職人の技で作り出された上生菓子を堪能する人たちや、お菓子の釣り堀に夢中な子ども達の姿も。
笑顔に包まれた川尻の街、その中に、特別な日を迎えたカップルがいました。
紋付袴に白無垢姿…寅田賢頌さん（32）と吉住奈々子さん（33）です。
「寺婚」カップル 沿道から祝福
2人の出会いは、1年半前に川尻の寺で開かれた婚活イベント「寺婚」。
川尻が縁で結ばれた2人を盛大に祝福しようと、人力車が用意されました。
結婚式に向かう沿道から、2人はたくさんの拍手やお祝いの言葉を浴びます。
「いってらっしゃい。おめでとうございます」
「お幸せに、お幸せにどうぞ～」
「皆さん拍手でお迎えください」
川尻にある常清寺に到着し、仏前での結婚式です。
新郎・寅田賢頌さん「お互いに深い愛情と理解をもって、末永く苦楽を共にし、幸せな家庭を築くことを誓います」
互いに指輪を交換し、晴れて二人は夫婦となりました。
新婦・吉住奈々子さん「たくさんの人に祝ってもらって嬉しかった」
川尻に住む2人は、これから、まちづくりにも携わりたいと考えています。
新郎・寅田賢頌さん「川尻に恩返し、ではないけど、川尻自体を盛り上げていければなと思う」