＜ミセスからのメッセージ＞

大森：これ、ちらっと言うと……私たちは今、スタジオで缶詰状態になっていまして。フルアルバムの制作を始めましたね！

藤澤：そうなんですー！

大森：そんななかでいろいろ発表がありましたけど……あと、眼鏡市場ですね！ 我々が黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO（クロ）」のミューズに就任しました！ これ、楽しかったですね！ お互い似合う眼鏡を選んだりとか。こちらもチェックしてください！



大森：そして、（NHK連続テレビ小説）「あんぱん」の完全版（Blu-ray＆DVD BOX）が発売されます！



若井：完全版です！

大森：そして、（ミセス初の単行本）「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-」っていうのも出ました！（バンド本）「Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025」と、（メンバー3人の）ソロ本3冊からなる4冊構成という！


若井：バンドと、それぞれの（ソロ本）！

大森：そうそう！ これ、よかったですよ！ 僕、読みましたけど。読み応えがすごい！ 読んでほしい！

若井：これはもう、必読！

大森：で、雑誌「Numéro TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）」（※4月号特装版カバーに大森が登場）も発売しました！



大森：さらに、りょうちゃん（藤澤）の日曜劇場「リブート」（TBS系）の番宣もありましたね！

藤澤：そうですね！

大森：今後もどうなっていくんだろうか！ っていう。楽しみですね！



大森：そして、（ミセスのデビュー10 周年を締めくくる展覧会）「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」大阪が3月2日から開催しております〜！


