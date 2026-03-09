Mrs. GREEN APPLE大森元貴「スタジオで缶詰状態」新フルアルバム制作スタートを報告、“怒涛の発表ラッシュ”の近況も
3月2日（月）の放送では、近況などについて語りました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：これ、ちらっと言うと……私たちは今、スタジオで缶詰状態になっていまして。フルアルバムの制作を始めましたね！
大森：そんななかでいろいろ発表がありましたけど……あと、眼鏡市場ですね！ 我々が黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO（クロ）」のミューズに就任しました！ これ、楽しかったですね！ お互い似合う眼鏡を選んだりとか。こちらもチェックしてください！
【NEWS👓】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 25, 2026 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/2026492655304310992?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLE が黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO」のミューズに就任！
黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO」は、2月27日(金)より全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場オンラインショップにて購入可能です！
『#Magic https://twitter.com/hashtag/Magic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』… pic.twitter.com/Edyyi9lyGX https://t.co/Edyyi9lyGX
大森：そして、（NHK連続テレビ小説）「あんぱん」の完全版（Blu-ray＆DVD BOX）が発売されます！
❖━━━━━━━━━━━━━━━❖— NHK スクエア【公式】 (@NHK_DVD) February 16, 2026 https://twitter.com/NHK_DVD/status/2023232273739546888?ref_src=twsrc%5Etfw
連続テレビ小説「あんぱん」
📀完全版が2月27日についに発売📀
❖━━━━━━━━━━━━━━━❖
“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでの愛と勇気の物語。
あなたの一番心に残ったシーンは？… pic.twitter.com/u6RFJRhMJ0 https://t.co/u6RFJRhMJ0
若井：完全版です！
大森：そして、（ミセス初の単行本）「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-」っていうのも出ました！（バンド本）「Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025」と、（メンバー3人の）ソロ本3冊からなる4冊構成という！
【書籍発売情報📚】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) February 28, 2026 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/2027564471489859647?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』本日発売日です。
本書は #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw、#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw、#藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw のストーリーを語り下ろしたソロ本3冊と、バンドインタビューを綴ったバンド本1冊の計4冊組です🖋️… pic.twitter.com/YDpWbHywOH https://t.co/YDpWbHywOH
若井：バンドと、それぞれの（ソロ本）！
大森：そうそう！ これ、よかったですよ！ 僕、読みましたけど。読み応えがすごい！ 読んでほしい！
若井：これはもう、必読！
大森：で、雑誌「Numéro TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）」（※4月号特装版カバーに大森が登場）も発売しました！
【雑誌掲載情報📚】— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) February 13, 2026 https://twitter.com/MotokiOhmori_ST/status/2022145446110744977?ref_src=twsrc%5Etfw
2月28日(土)発売『Numéro TOKYO』4月号特装版カバーに、大森元貴が登場。
ソロでは初となるモード誌の表紙を飾ります。
発売に先がけて、2種のデジタルカバーを公開！
皆さま、ぜひチェックしてください。@numerotokyo https://twitter.com/NumeroTOKYO?ref_src=twsrc%5Etfw
▼ご予約はこちらhttps://t.co/Hdbp22qA2s https://t.co/Hdbp22qA2s… pic.twitter.com/6uNOzcDYi3 https://t.co/6uNOzcDYi3
大森：さらに、りょうちゃん（藤澤）の日曜劇場「リブート」（TBS系）の番宣もありましたね！
藤澤：そうですね！
大森：今後もどうなっていくんだろうか！ っていう。楽しみですね！
⏻ 第𝟖話𝟑月𝟏𝟓日(日)よる𝟗時放送⚡️— 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) March 8, 2026 https://twitter.com/reboot_tbs/status/2030627845391954010?ref_src=twsrc%5Etfw
日曜劇場 『リブート』
第𝟕話ご視聴ありがとうございました✨
- 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐭 -
|◤真実◢||
愛のために選んだ代償は
あまりにも切ない─
妻殺害事件の真相
すべてが明かされる…！
𝐓𝐕𝐞𝐫にて𝟏話〜𝟑話＋最新話無料見逃し配信中！… pic.twitter.com/tOHvKguebS https://t.co/tOHvKguebS
大森：そして、（ミセスのデビュー10 周年を締めくくる展覧会）「Mrs. GREEN APPLE MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」大阪が3月2日から開催しております〜！
🎉大阪会場、開催中🎉— Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』 (@MGA__WM) March 2, 2026 https://twitter.com/MGA__WM/status/2028304290683502688?ref_src=twsrc%5Etfw
￣V￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
𝐌𝐫𝐬. 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄
『𝐖𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦』🏰
3/2(月)より、大阪会場にて『Wonder Museum』開催中！
・会場MAP
・注意事項
・会場となるVS.(at GRAND GREEN OSAKA)への行き方
は、本投稿の画像・動画からご確認ください👀… pic.twitter.com/5Y9rCJNoED https://t.co/5Y9rCJNoED
――番組では他にも、この春、卒業する生徒（リスナー）にメッセージを送る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
