LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を3月9日正午から10日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク、8月12日から15日までのお盆期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルグローバルビュー函館が5,750円から、ラビスタ東京ベイが18,780円から、リッチモンドホテルプレミア東京スコーレが11,280円から、品川プリンスホテルが11,263円から、ヒルトン横浜が19,066円から、グランドプリンスホテル大阪ベイが7,860円から、ホテルインターゲート広島が8,960円から、フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワーが12,630円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパが23,083円から、宮古島来間リゾート シーウッドホテルが18,484円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。