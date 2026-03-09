大切な人に想いを届ける！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」グッズ・お土産まとめ
東京ディズニーシーでは、大切なあの人に想いを届ける「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」を、2026年4月14日(火)より発売します。
「誰かを想う・想いを贈る。そんなしあわせな気持ちにダッフィー＆フレンズが寄り添います」と掲げ、あなたや誰かにとっての特別な日に「おめでとう」や「ありがとう」を届けるお手伝いをしてくれるグッズが多数登場します。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」
発売日：2026年4月14日(火)
販売店舗：東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」
※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。
誕生日や記念日などのお祝いや、家族やお友だちなど大切な人への感謝を伝えたい時にぴったりのギフトグッズを紹介します。
ぬいぐるみマスコット メッセージカード付（Happy Birthday）
価格：2,400円
特別な日のお祝いギフトにぴったりな、「Happy Birthday」のメッセージカードが付いたぬいぐるみマスコット。
マグネットが入ったダッフィーの手でカードをはさんでおり、カードの中には直接メッセージを書き込むことができます。
ぬいぐるみマスコット メッセージカード付（For you）
価格：2,400円
「For you」のメッセージカードが付いたぬいぐるみマスコット。
日頃の感謝や、ちょっとしたお祝いの気持ちを伝えるのに最適なアイテムです。
こちらもマグネット入りの手ではさんだカードの中に、手書きのメッセージを記入することができます。
ぬいぐるみコスチューム
価格：1,900円
特別な日にぴったりな、ポンポンがついたパステルカラーの帽子とブルーの蝶ネクタイのセット。
別売りのダッフィーのぬいぐるみに着せて大切な方へプレゼントしたり、一緒にパーティーでお祝いすることができます。
※ぬいぐるみ本体は別売りです。
ミニタオル
価格：1,300円
ダッフィーのお顔がワンポイントでデザインされたミニタオル。
リボンが描かれた優しい色合いのパッケージに入っており、ちょっとしたギフトや贈り物としてそのままお渡しするのにぴったりです。
グリーティングカード
価格：600円
大切な方へのプレゼントに添えたいグリーティングカード。
優しい色合いのカードの中には、相手の方へのメッセージに寄り添えるように、ダッフィーがお祝いのラッピングから飛び出て一緒にお祝いしてくれているようなデザインがかわいい！
ラッピングバッグ（小）
価格：400円
心を込めたプレゼントをかわいく包める小サイズのラッピングバッグ。
贈る気持ちに寄り添えるように、ダッフィーがお祝いのラッピングから飛び出て、一緒にお祝いしてくれているような特別なデザインが描かれています。
ぬいぐるみマスコットが入るサイズ感です。
ラッピングバッグ（中）
価格：600円
プレゼントの大きさに合わせて選べるラッピングバッグの中サイズ。
ラッピングバッグ（大）
価格：800円
一番大きなサイズのラッピングバッグ。
少し大きめのプレゼントを贈る際などにおすすめです。
ダッフィーがあなたのあたたかい気持ちを届けるお手伝いをしてくれる特別なアイテム。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」は、2026年4月14日(火)より発売です。
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります
©Disney
