“歯科衛生士”るか、沖縄でグラビア撮影 豊満な美ボディが輝く
『SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』が発売され、誌面カットが公開された。昨年開催された「ミスSPA!2025」でグランプリを獲得したるかのフレッシュな魅力を収めた1冊となっている。
【写真】るか「美ボディ歯科衛生士」SPA!デジタル写真集より
るかは歯科衛生士として働く一方、コスプレイヤーや撮影会モデルとしても活動。身長161センチ、スリーサイズはB90・W60・H88という抜群のスタイルで注目を集めている。趣味はコスプレとカフェ巡り。
本作は、毎年恒例となっているミスSPA!グランプリ受賞者による沖縄ロケで撮影。青い海と白い砂浜を舞台に、自然体の表情や開放感あふれる姿を収めた。
白ビキニ姿では、砂浜へ続くコンクリートの遊歩道を楽しげに散歩するシーンを収録。フレッシュな雰囲気の中で、健康的なスタイルを披露している。さらにピンクの紐ビキニでは、豊満なバストをのぞかせながらキュートな笑顔を見せ、ビーチでのひとときを満喫する様子が切り取られている。
海辺ではしゃいだ後には、バスルームで砂を洗い流すシーンも登場。泡に包まれた印象的なカットが表紙に採用されている。さらに、撮影後に無防備に眠る姿など、リラックスした表情も収められており、さまざまな一面を見せている。
