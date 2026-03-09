Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、スーツコーデを披露した。

【写真】佐久間大介のスタイルが際立つがスーツコーデ

■佐久間大介「一緒にオドロウゼ！」

佐久間は「オドロウゼ！ダンプラ」とハッシュタグを交えながら綴り、3点の写真を投稿した。

1枚目は、ボルドーのセットアップに白シャツ、濃いパープルのネクタイを合わせた衣装に身を包んで登場。「オドロウゼ！」「Snow Man」と文字入りの大きなレコードをバックに、斜め上に腕を掲げたワンショット。続く2枚目は、煽りのアングル。3枚目は引きで全体を収めた写真を披露した。

佐久間は、「『オドロウゼ！』のDance Practice 動画が、SnowManのYouTubeで解禁されました」と顔文字を添えて報告。続けて、「みんな！最高のダンスをぜひ観て一緒にオドロウゼ！」と呼びかけた。

この楽曲は、佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』の主題歌で、Snow Manが歌う。3月4日にはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルで「Snow Man ‘オドロウゼ！’ Dance Practice」としてダンスプラクティス動画が公開されたばかり。

この投稿を受けて、「大介くんがセンターで楽しそうに踊ってるのうれしい」「さっくんのスーツ姿は最強」「最＆高」「シンプルだからスタイルの良さがわかる」など称賛の声が寄せられていた。

