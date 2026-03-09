錦戸亮主演『映画 1リットルの涙』公開決定！テーマソングはレミオロメンの名曲「3月9日」「粉雪」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演：錦戸 亮、テーマソング：レミオロメン「3月9日」「粉雪」による『映画 1リットルの涙』が、2027年に公開されることが決定した。

■テーマソングはレミオロメンの名曲「3月9日」と「粉雪」

原作は、木藤亜也のノンフィクション書籍『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と母・木藤潮香が娘と過ごした日々を綴った手記『いのちのハードル『1リットルの涙』母の手記』（幻冬舎文庫刊）。

1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、世界中で読み継がれている『1リットルの涙』は、15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也さんが、闘病中に手が動かなくなるまで書き綴った日記をまとめたもの。

2005年には連続ドラマ『1リットルの涙』が放送され、日本中に涙と感動の記憶を刻んだ。20年が経った今も多くの人々の心に生き続ける感涙の物語が、2027年、『映画 1リットルの涙』として動き出す。

主演を務めるのは、 ドラマ版にも出演していた錦戸 亮。今回の映画では再び、麻生遥斗（あそうはると）役を演じる。テーマソングは世代を超えて愛され続けるレミオロメンの名曲「3月9日」「粉雪」の2曲に決定。錦戸 亮とレミオロメンが『1リットルの涙』の世界にあらたな感涙の記憶を刻む。

さらに、スーパーティザービジュアルと超特報が解禁。スーパーティザービジュアルには、粉雪が降るなかに佇む麻生遥斗（錦戸 亮）の姿が。超特報では「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな――」という麻生の言葉で始まり、レミオロメンの「3月9日」と合わせて「いま」の遥斗の姿が切り取られている。

『映画 1リットルの涙』は2027年公開。

■錦戸亮 コメント

■レミオロメン・藤巻亮太 コメント

■映画情報

『映画 1リットルの涙』

2027年公開

主演：錦戸亮

テーマソング：レミオロメン「3月9日」「粉雪」

原作：木藤亜也『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）

木藤潮香『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）

(C)『映画 1リットルの涙』製作委員会

■関連リンク

『映画 1リットルの涙』作品サイト

https://1l-namida-movie.com