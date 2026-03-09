「ああいう状況を想定」エストゥピニャンの決勝点は狙いどおり…ダービー連勝のアッレグリ「結果を出すことが重要だった」

「ああいう状況を想定」エストゥピニャンの決勝点は狙いどおり…ダービー連勝のアッレグリ「結果を出すことが重要だった」