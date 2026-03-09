「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、「赤ペン先生」全国代表である佐村さんの特別インタビューをお届けする。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

地頭のいい子はたくさん日常会話をしている

――「地頭がいい」というワードがよく取り上げられます。先生は、地頭がいい子が育つ家庭には、どんな共通点があると思いますか？

佐村俊恵（以下、佐村） 日常の会話って本当に大切なんですよ。「お母さんは何を尋ねているんだろう？」とか「この質問にはどう返そう」などと折に触れて考えること自体が、子どもの思考力や表現力を育てるからです。

また、地頭のよさとは、物事をメタ的に見るというか、一般的な感覚や常識のようなものと対比しながら、自分なりの思考を確立していくということでもあると思います。こうした感覚は、やはり自分ひとりで身につくものではなく、身近な人々との会話の中で育まれていくものです。

たとえば算数の文章題で、「2リットルのジュース」の値段を求める問題があったとします。その答えが「5円」になったとしたら、一般的な金銭感覚に照らし合わせて「あれ、これはおかしいぞ」と、いったん立ち止まれるのが「地頭のいい子」なのではないでしょうか。

でも、それに気づかず、解答欄にそのまま「5円」と書いてしまう子もいる。この差は、「計算力」とはまったく別のところにあります。

では、その感覚はどこからくるのかというと、やっぱり日々の生活体験ではないでしょうか。

お母さんと一緒に買い物に行って「このジュース、いくらだと思う？」などの会話をしたことがある子は、ものの値段に対する感覚がなんとなく身についているはずです。こうした日常のやりとりをたくさん体験している子ほど、金銭感覚ばかりでなく、世の中のさまざまな事柄に対して「カンが働く」ようになる。それが、想像力や推察力といった力につながっていくのではないかと思います。

「学校どうだった？」→「国語の発表どうだった？」

――「もっと子どもと会話したい」と思っても、子どもの反応がイマイチという人は多そうです。「学校どうだった？」と聞いても、「別に」とそっけなくスルーされたり…。

佐村 それはよくありますよね（笑）。おそらく「どうだった？」だと問いが広すぎて、子どもも何を答えていいかわからないんだと思います。「映画どうだった？」と聞かれても、「面白かった」「つまらなかった」くらいしか答えようがないじゃないですか。

だから、たとえば「今日の国語では何を習ったの？」とか「誰か面白い発表してた？」とか、聞く内容をちょっと狭めてあげるといいのかなと思います。

そのためには、学校での時間割とか、同じクラスにどんなお友達がいるかといったことに、ふだんから関心を持っておくことも大切です。そういう解像度が上がっていると、自然と具体的な質問ができるようになりますし、お子さんも「ちゃんと興味を持ってくれているんだな」と感じて、話してくれるようになると思います。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）