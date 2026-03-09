Samsungの最新スマートフォン「Galaxy S26 Ultra」は、前モデルから引き続き5000mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。他社のフラッグシップ機が約6000〜7500mAhという大容量のシリコンカーボンバッテリーを採用するなか、スペック数値としては控えめな印象を与えます。

↑優れたバッテリー性能を証明したGalaxy S26 Ultra（画像提供／Samsung）

しかし、実際のバッテリー消費（ドレイン）比較テストの結果、Galaxy S26 Ultraは驚異的なスタミナを誇り、競合機に対して十分に渡り合えることが証明されました。

人気YouTuberのMrwhosetheboss氏は、Galaxy S26 UltraとiPhone 17 Pro Maxを含むフラッグシップ機計7台で、一斉にバッテリーを使い切る比較テストを実施しました。その結果、Galaxy S26 Ultraは予想を上回る3位にランクインしています。

Galaxy S26 Ultraを上回ったのは、いずれも巨大なシリコンカーボンバッテリーを積んだOPPO Find X9 ProとOnePlus 15の2機種のみ。また、iPhone 17 Pro Max（物理SIMスロットあり・4823mAh）も、Galaxy S26 Ultraより先に電源が落ちる結果となっています。

以下が、今回のバッテリードレインテストの順位です。

1位: OPPO Find X9 Pro（7500mAh） - 14時間16分 2位: OnePlus 15（7300mAh） - 12時間55分 3位: Samsung Galaxy S26 Ultra（5000mAh） - 12時間 4位: Apple iPhone 17 Pro Max（4823mAh） - 11時間32分 5位: Xiaomi 17 Ultra（6800mAh） - 11時間27分 6位: Samsung Galaxy S25 Ultra（5000mAh） - 10時間43分 7位: Google Pixel 10 Pro XL（5200mAh） - 9時間53分

この大健闘の背景には、搭載チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」の存在が大きいと考えられます。

このチップは前世代と比べてCPU効率が35%、全体の電力管理能力が16%向上しているとされています。また、Galaxy S26 Ultraでは前モデルよりも大型のベイパーチャンバー冷却システムが採用されており、熱による余分な電力消費が抑えられていることも、バッテリー持ちの改善に寄与しているようです。

Source: Mrwhosetheboss／YouTube Via: Wccftech

The post iPhoneより上！ Galaxy S26 Ultra、フラッグシップ機のバッテリーテストで大健闘 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.