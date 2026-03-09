開催：2026.3.9

会場：ヒラム・ビソーン・スタジアム

結果：[キューバ] 7 - 4 [コロンビア]

WBCの試合が9日に行われ、ヒラム・ビソーン・スタジアムでキューバとコロンビアが対戦した。

キューバの先発投手はＤ・ラロンド、対するコロンビアの先発投手はＬ・パティーノで試合は開始した。

1回表、4番 Ｊ・ディアス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでコロンビア得点 CUB 0-1 COL

1回裏、3番 Ａ・マルティネス 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでキューバ得点 CUB 3-1 COL、5番 Ｅ・アルエバルエナ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでキューバ得点 CUB 4-1 COL

6回表、7番 Ｔ・ポロ 初球を打ってライトへの犠牲フライでコロンビア得点 CUB 4-2 COL

6回裏、8番 Ｌ・モアスＪｒ． 2球目を打ってセンターフライ しかしセンターが落球でキューバ得点 CUB 5-2 COL、9番 Ｙ・カペ 3球目を打ってレフトオーバーのタイムリースリーベースヒットでキューバ得点 CUB 7-2 COL

7回表、5番 Ｇ・ウルシェラ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでコロンビア得点 CUB 7-3 COL、7番 Ｔ・ポロ カウント0-1から押し出しの死球でコロンビア得点 CUB 7-4 COL

試合は7対4でキューバの勝利となった。

この試合の勝ち投手はキューバのＤ・ラロンドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はコロンビアのＬ・パティーノで、ここまで0勝1敗0S。キューバのＲａｉ・マルティネスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 04:02:13 更新