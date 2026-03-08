篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。次回3月15日（日）よる10時30分より第8話を放送。本日3月8日（日）は第7話を放送した。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

第7話では、怜治の妹・日下寿々（梶原叶渚）を人質に取り、怜治に、父親である日下春臣（竹財輝之助）殺害の罪をなすり付けた人物が、伯父で日下ホールディングス社長・日下秋彦（大澄賢也）だったことが明らかになった。

佐伯から春臣の裏金疑惑の話を聞いたこずえは、怜治が春臣の家から持ち去っていたUSBが、法務大臣・古谷俊光（山寺宏一）をはじめとする政治家や官僚への裏金帳簿であることに気付いた。覚悟を決めたこずえは、母・冬木誠子（山下容莉枝）の最期を看取り、法務大臣・古谷にある取引を持ち掛ける…。

こずえはさらに、脱獄計画を再び進めるカルト教団幹部・沼田貴史（久保田悠来）に「逃走ルートを言いなさい。正直に話せば、このことは黙っていてあげます」と脅迫！自分を縛り付けてきたルールから脱却し、道を踏み外したこずえは、「立場も、守ってきた正しさも、積み上げてきたものも、すべて置いてきました。後戻りするつもりはありません。私があなたを逃がしてあげる。今度はあなたが私を信じる番です」と怜治に告げた。

第7話 振り返り

この第7話では、声優で俳優の山寺宏一が法務大臣・古谷俊光役で登場した。クライマックスへ向かうドラマの見どころなど、コメントを寄せている。

■山寺宏一 コメント

Q.法務大臣・古谷俊光役を演じられましたが、ご自身に関わるシーンで注目してほしいポイントを教えてください。

古谷が悪いことをしていることは視聴者のみなさんには明らかになっていると思いますが、裏金のことが明るみになるのか。古谷だけではなく、裏金にからんでいる色んな人たちのやっていることがみんな明らかになるのか。そして、こずえが古谷に取り入ってその後どうなるのかというところです。

Q.クライマックスへ向かうドラマの見どころを教えてください。

ドラマが車で逃避行する場面から始まっているわけですから、視聴者のみなさんはきっとそうなるのだろうと想像なさっていると思います。どうやってあそこに辿り着くのか。

そして、怜治とこずえの関係は本当にわからないと思います。でも、2人の絆が深まっていることは視聴者のみなさんに感じていただけているのではと思います。どんでん返しがたくさんあるのですが、怜治とこずえが周りをどう巻き込んで、最終的にどうやってあのシーンに辿り着くのかというところが最大の見どころだと思います。

※古谷俊光（ふるや としみつ/64）：法務大臣 … 山寺宏一

拘置所を管轄する法務省のトップ。

日下ホールディングスから賄賂を受け取った証拠を隠蔽するため、小柳の裏で手を引く。

■第8話 こずえが、怜治を塀の外に逃がす決意を固める

3月15日（日）放送の第8話では、怜治が組織的な陰謀に巻き込まれて無実の罪を着せられたことを知ったこずえが、怜治を塀の外に逃がす決意を固める。ついに一線を越え、悪女に変貌するこずえ。覚悟を決めたこずえの脱獄計画とは――!?

第8話 予告映像

第8話 あらすじも公開中

第1話〜第3話、最新話は現在、TVerにて見逃し配信中。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

