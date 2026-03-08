しなこ、“7時間の大手術”を報告 コンプレックス克服へ「これまでの顔も愛してくれた皆、本当にありがとう」
原宿系インフルエンサー・しなこが7日、自身のXを更新し、手術を報告した。
【動画】しなこ、“7時間の大手術”を報告 「両顎手術」詳細に語る
「骨切りしました」とつづり、ハッシュタグで「#両顎矯正」と説明し、動画で手術前に詳細を語った。
顎変形症で「顎ズレを治すために矯正をずっとやってきました」と明かし、5年の経緯を説明。その上で「ついにですよ、矯正の最終地点」と手術を前に決意。「大手術」「めっちゃ怖い」「手術7時間もかかる」としつつ、「うれしさの方が勝っている」と心境を告白。
ずっとコンプレックスだったとし、「同じ悩みを抱えている方がいたら、ダウンタイムも載せるつもりなので、参考にしてもらえるとうれしいです」「改めて、これまでの顔も愛してくれた皆、本当にありがとう。自分ありがとう！」と呼びかけた。
その後、手術着で「それでは行ってきます！」と伝えている。
