「今年50歳」と知って驚いた男性俳優ランキング！ 2位「山本耕史」を5票差で抑えた1位は？
長年第一線で活躍し続けながら、見た目や雰囲気に衰えを感じさせない俳優たち。今年50歳とは思えないフレッシュさが魅力となっています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年50歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果】
2位にランクインしたのは、山本耕史さんです。0歳の時から芸能活動を始め、1987年にミュージカル『レ・ミゼラブル』で舞台デビュー。コミカルからシリアスまで幅広くこなし、演技派俳優として活躍しています。
近年では実写映画版『はたらく細胞』や、Netflixシリーズ『地面師たち』（ともに2024年）などの話題作に出演。また、トレーナーの資格を取得するなど、今年50歳とは思えぬ筋肉美も知られています。
回答者からは「引き締まった体格や若々しい肌艶、そしてパワフルな演技にバイタリティを感じるからです」（40代女性／鹿児島県）、「体を鍛えているイメージがあり、50歳には見えないから」（40代女性／山形県）、「鍛え上げられた肉体とパワフルなパフォーマンスから、年齢を感じさせないバイタリティがあるから」（30代回答しない／長崎県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、オダギリジョーさんです。ミステリアスで独特な雰囲気をまとい、ミニシアター系の作品に携わることも多い実力派俳優。
ドラマでは主演を務めた『時効警察』シリーズ（テレビ朝日系）や、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（2021年）で演じた2代目ヒロインの夫役が当たり役に。最近は監督としての手腕も評価されており、『ある船頭の話』や『オリバーな犬、（Gosh!!） このヤロウ』シリーズなどで、数々の映画・ドラマ賞を受賞しています。
回答コメントでは「ずっと昔から変わらないままだから」（30代女性／静岡県）、「もっと若く見えるから」（50代女性／滋賀県）、「40代くらいのイメージを持っており、まだまだ若く、モテそうなため」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
