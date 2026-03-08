福原遥、ブルガリのアンバサダーに就任！白ドレス＆豪華ジュエリーで「華やかなオーラ」放つ
俳優の福原遥さんが、2026年3月3日、都内で行われた「ブルガリ アンバサダー就任記者発表会」に登壇。白のドレスにブルガリのジュエリーをまとい、華やかなオーラで会場を魅了した。
1884年にイタリア・ローマで誕生し、世界中で愛されるハイジュエラー、ブルガリ。その日本のアンバサダーに、福原さんが新たに就任することが発表された。
就任の心境を問われると、福原さんは「本当にうれしかったですし、大変光栄に思っております」と笑顔を見せ、「今まで支えてくださった方にも本当に感謝だなって」と周囲への思いをにじませた。ブルガリの印象については「とにかく美しくて、輝いていて、エレガント。その中にもすごく芯が強くて、前向きなパワーをいただける」と表現。ブランドが持つ内面的な強さにも惹かれている様子だ。
発表会のハイライトとなったのは、パリでのエピソード。就任の知らせを受けたとき、ちょうどパリに滞在していたという福原さん。「もううれしすぎて、ホテルからすぐ飛び出して、近くのブルガリのブティックに行きました」と、そのときの興奮をそのままに語った。
そこで出合ったのが、ブルガリを代表するコレクション「ディーヴァ ドリーム」のブレスレット。マザー・オブ・パールの柔らかな輝きに「心を動かされて……“あ、もう絶対これだ”と思って。はい、恋に落ちました」と振り返った。実際にその場で購入したそうで、「記念としてゲットしたんですけど、すごくすてきな思い出になりました」と、とびきりの笑顔を見せた。
この日、福原さんが身につけていたジュエリーも、目を引くラインナップだった。ネックレスとイヤリングは、同じくディーヴァ ドリームのコレクションから。ピンクゴールドにマザー・オブ・パール、カーネリアン、クリソプレーズ、ピンクトルマリン、ダイヤモンドを組み合わせた、色鮮やかで華やかなデザインだ。
リングは、イエローゴールドにルベライト、アメシスト、シトリンクォーツ、ダイヤモンドがセットされた一品。手もとにもアクセントある彩りを添えていた。バッグは、ブルガリの象徴的なモチーフ「セルペンティ」のカーフレザー製(33万7700円)をセレクト。
これらのジュエリーを初めて目にした福原さんは、「きれいすぎて“わあ、きれい”って口に出てしまうほど」と、思わず声が漏れたことを告白。「華やかで色鮮やかで、見ているだけで明るいパワーをもらえる」「ネックレスは長さを変えられたりとか、遊び心もあって。シーンによっても楽しめる」と、その魅力を余すことなく語った。
福原さんにとって、ジュエリーは「ファッションを楽しんだ最後に、完成させてくれる存在」。さらに「何かの節目だったり、そのときの記憶を残しておきたいなっていうときに買うことが多い。見るだけでその時の記憶がよみがえって、自信をもらえる。お守りのような存在」だと教えてくれた。
最後に、新生活を迎える人々へのメッセージを求められると、「新たな一歩を踏み出すのは本当に勇気がいることだし、不安も多いと思います。でも、絶対その先にすてきな未来が待っている」とまっすぐな言葉を届けた福原さん。「失敗を恐れず、一歩前に踏み出してほしい。自分らしく、楽しんで頑張ってほしいなって思います」と、春の始まりにふさわしいエールを送っていた。
