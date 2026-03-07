TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』2026年4月から放送開始！メインPV公開＆OPテーマ・EDテーマが解禁！　

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『クジマ歌えば家ほろろ』は紺野アキラによる漫画作品で、小学館の月刊漫画雑誌「ゲッサン」にて2021年10月号から2024年5月号まで連載。謎の生き物「クジマ」が若干ぴりついた空気が流れる鴻田家に居候し、新しい風を吹き込むホームコメディー。クジマの存在によって徐々に家族の関係性が変化していく様子が、シュールかつ心温まる展開で描かれ、高い評価を獲得。「次にくるマンガ大賞 2022」コミックス部門の特別賞「U-NEXT賞」を受賞。2024年5月10日にはアニメ化決定が発表され、SNS を中心に話題となった。

この度、TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』の放送詳細、配信詳細が解禁。あわせてメインPVが公開された。

今回のPVは、クジマと新が出会う、自販機の下の小銭を探すクジマというインパクトのあるシーンから始まる。クジマと新、そして鴻田家の面々の交流や一緒に生活する日々が展開されていき、本作で描かれる物語がますます気になる内容となっている。OPテーマも本PV内で初公開となったほか、フルスタッフクレジットも発表さた。

OPテーマはGalileo Galilei(ガリレオ・ガリレイ)「木漏れ日坂」、EDテーマは角銅真実(かくどう まなみ)「ほろろ逍遥」に決定した。

OPテーマ「木漏れ日坂」は、このアニメのために書き下ろされた一曲で、原作者である紺野アキラ先生からの熱烈なラブコールによりTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のオープニングテーマに決定。EDテーマ「ほろろ逍遥」は、TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』の劇伴も手がけるシンガー&打楽器奏者の角銅真実による一曲で、クジマと新の2人の友情をイメージして作られたほのぼのとした楽曲となっている。

OPテーマ、EDテーマは4月10日(金)午前0:00より先行配信がスタートする。

＜原作・紺野アキラ先生 OPテーマコメント＞

クジマを描いている時アニメの話など来ていない時から主題歌はGalileo Galileiさんがいいなあとよく空想していました。

「木漏れ日坂」は、ひんやりしているけれど暖かったり、地面に座った時の空の高い感じが音楽から感じられて、クジマの世界観を更に広げてもらえるような曲で本当に感謝しています！

＜角銅真実コメント＞

こんにちは、角銅真実です。

このたびアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』のエンディングテーマを担当することになりました。

物語を通して、音楽を通して、入り口と出口ではきっと違う景色が広がっていることを祈っています。

そういう装置になってほしいと思いながらこの曲を作りました。

＜原作・紺野アキラ先生 EDテーマコメント＞

新とクジマが2人で歩いているところを遠くから見ているような感覚になります。

角銅さんの声が本当に素敵で心地よく、楽器の音が鳥の声だったり木の揺れる音に聞こえたりして、アニメに優しい余韻を残してくれる曲だと思います！

散歩をしながら聞きたいです。

●配信情報

4月10日先行配信開始

OPテーマ

Galileo Galilei

「木漏れ日坂」

作詞・作曲・編曲：尾崎雄貴

配信リンクはこちら

https://lnk.to/GG_Komorebizaka

EDテーマ

角銅真実

「ほろろ逍遥」

作詞・作曲・編曲：角銅真実

配信リンクはこちら

https://lnk.to/KakudoManami_Hororo_Shoyo

●作品情報

TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』

2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX：4月9日より、毎週木曜⽇23:30〜

MBS：4⽉11⽇より、毎週土曜⽇27:08〜

BS-TBS：4⽉14⽇より、毎週火曜⽇23:30〜

AT-X：4⽉9⽇より、毎週木曜⽇22:30〜(リピート放送：毎週月曜10:30〜 / 毎週水曜16:30〜)

放送直後より、U-NEXT / アニメ放題にて最速配信！

U-NEXT / アニメ放題：4月9日より、毎週木曜⽇24:00〜

各配信サービス：4月13日より、毎週月曜日12:00〜順次配信開始

※予告なく変更となる場合があります

＜イントロダクション＞

ある日突然、家にやってきたのは、

鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。

しゃべる。歌う。鳴く。

ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。

その存在は、ただそこにいるだけで、

家族の時間を、そっと塗り替えていった。

小さな“謎”が紡いだ、

儚くもあたたかな家族の物語。

【原作】

紺野アキラ『クジマ歌えば家ほろろ』（小学館「ゲッサン」連載）

【スタッフ】

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

サブキャラクターデザイン: 橋森有加

美術監督：別役裕之

CG監督：梅田拓也

⾊彩設計：杉山大貴

撮影監督: 荒川百花

編集: 及川雪江

音楽：角銅真実

⾳楽制作：フライングドッグ

⾳響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正、斎藤みち代

録音調整：中嶋浩輝

⾳響制作：アルエットスタジオ

アニメーション制作：スタジオ雲雀

製作：クジマ製作委員会

【キャスト】

クジマ：神月柚莉愛

鴻田 新：村瀬 歩

鴻田 英：阿座上洋平

鴻田みよし：白石涼子

鴻田正臣：野島裕史

三ツ木真琴：稗田寧々

主題歌

OPテーマ：Galileo Galilei「木漏れ日坂」

EDテーマ：角銅真実「ほろろ逍遥」

＜Galileo Galileiプロフィール＞



尾崎雄貴（Vo, G）、尾崎和樹（Dr）らを中心に2007年に北海道・稚内にて結成されたロックバンド。

2008年の「閃光ライオット」でグランプリを獲得し、2010年にミニアルバム「ハマナスの花」でメジャーデビュー。透明感のあるメロディとで美しく繊細な歌詞で国内外から支持を集める。

デビュー後は「夏空」（『おおきく振りかぶって-夏の大会編-』OPテーマ）や「青い栞」（TVアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』OPテーマ）をはじめ数々のヒット曲をリリース。

2016年、東京・日本武道館でのライブをもって活動に終止符を打つが、2022年10月に尾崎雄貴、尾崎和樹、岡崎真輝（B）、初期メンバー岩井郁人（G）の4人による新体制での活動再開を発表。

2025年3月15日にはデビュー15周年ライブを東京ガーデンシアターで開催し更なる躍進を続けている。

2025年10月11日、雄貴＆和樹とともにBBHFのメンバーとして活動し、かねてよりGalileo Galileiのサポートギターを務めているDAIKI（G）が正式加入。

新体制となってからも精力的に活動を続け、同年10月には、TVアニメ『青のオーケストラ Season2』OPテーマ「アマデウス」をリリース。

2026年5月には全国7ヶ所を巡るツアー、”Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO””の開催が発表されている。

＜角銅真実プロフィール＞



音楽家、打楽器奏者。長崎県生まれ。

マリンバをはじめとする多彩な打楽器、自身の声、言葉、オルゴールやカセットテープ・プレーヤー等を用いて、自由な表現活動を国内外で展開する。

2020年に1stアルバム「oar」でソロアーティストとしてメジャーデビュー。2024年には2ndアルバム「Contact」をリリース。

自身のソロ活動以外も、ceroや、細野晴臣、原田知世、石若駿SONGBOOK PROJECTなど、個性的なアーティストたちの活動を支え、絶大な信頼を得ている。CM、映画、舞台音楽、ダンスやインスタレーション作品への楽曲提供など、多彩な音楽制作を行うが、今回の『クジマ歌えば家ほろろ』では劇伴作家としても本格的なデビューを果たした。

©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会

関連リンク

『クジマ歌えば家ほろろ』公式サイト

https://kujima-anime.com

Galileo Galileiオフィシャルサイト

https://www.galileogalilei.jp/

角銅真実オフィシャルサイト

https://manamikakudo.com/