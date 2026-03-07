3月に入ってから、上空のジェット気流は弱まり、典型的な“春の揺れ"のパターンが出ています。4月初めにかけては寒暖差が大きく、数日の周期で雨や強い風のタイミングがありそうです。今年のお花見は、まさに“タイミング勝負"です。春先は週間〜2週間予報が揺れやすいため、天気マークや気温の数字だけでなく、気象解説にも注目すると、お花見の計画など判断がしやすくなります。

4月初めにかけて寒暖差が大きく、雨や強風の日が増える

4月初めにかけては、春らしく寒暖差が大きくなりそうです。

上着なしで過ごせる暖かさになった翌日に、再びコートが必要になることもあるでしょう。



天気も春特有の“数日の周期変化"で、低気圧が通過するたびに雨や強風のタイミングがあります。太平洋側の少雨傾向は続く見込みですが、雨の日は今より増えそうです。

春の典型パターン:ジェット気流が弱まり上空の波が崩れる

一番上の図は、上空およそ9,000〜9,600m付近(=ジェット気流の流れる高さ)の風の様子です。

今年2月20日頃(左の図)は、ジェット気流が勢いよく一本で流れていることがわかります。これは、北極側と赤道側の“寒暖差"が大きかったことを示しています。

一方、3月に入ると(右の図)、ジェット気流は弱まり、流れが分岐していることがわかります。これは、季節が進んだ結果、北極側と中緯度の気温差が小さくなってきたことを示し、春の特徴となっています。



春になると、ジェット気流が弱まることで、ロスビー波と呼ばれる“上空風の流れの周期の長い大きな波"が崩れやすくなります。すると小さな“ゆらぎ(周期の短波)"が次々と日本付近に入り込みやすくなります。その結果、高気圧と低気圧が交互に通過することとなり、“晴れ → 雨 → 強風 → また晴れ"という天気の入れ替わりが短い周期で続くのです。

春先の予報は揺れやすい:変化は“精度を高めるための調整"

上空の“ゆらぎ(短い波)"が増える春は、週間〜2週間予報の数値予報モデルの結果が不安定になりやすく、予報を発表するたびに“細かく調整される"ことがあります。



例えば、最新の週間予報でみてみると、次の14日土曜日は“晴れて暖かい"という予報が示されています。ところが、晴れても“ひんやり感が残るパターン"が数値予報の結果の一部には表れているのです。



春先は、シベリア付近の寒気が少し動いただけでも気温が大きく変わり、予報も最新データに合わせて更新されやすい時期です。

もし今後の気象情報で“シベリア高気圧が南東へ張り出す"という表現が出てきたら、“寒くなるパターン"が有力になったサインと考えられます。

今年のお花見は“タイミング勝負"-2017年に類似、桜開花ラッシュの中で寒の戻り

日本気象協会が3月4日に発表した桜開花予想では、福岡と名古屋は20日、東京や広島、高知は21日で、3月下旬には開花ラッシュとなる見込みです。

満開は、東京は28日、福岡や高知は29日の予想です。



今年の桜の季節は、上空の“ゆらぎ(短い波)"が増える影響で、地上では短い周期で低気圧と高気圧が入れ替わりやすくなります。春うららな日が長く続くわけではなく、花冷えや花の雨に加えて、春特有の強い風(いわゆる“花嵐")の日もありそうです。



お花見はタイミングが大切になります。

計画は「1か月 → 2週間 → 週間予報」と、段階的に大まかな傾向をつかみながら進めるのがおすすめです。天気マークや気温の数字だけでなく、気象解説で“何を説明しているか"に注目することがポイントです。

たとえば、

・「シベリア高気圧が南東へ張り出す可能性」→ 冷たい空気が入り“寒くなる"サイン

・「南風が吹く」「南高北低の気圧配置になりそう」→ “暖かくなる"パターン

などと解説されることがあります。

一方で、気圧配置の説明がまだはっきりしない時期は、予報が揺れている可能性があります。

“解説の部分"をチェックすると、予報が定まっていないタイミングがわかります。予報が揺れているとみられる日は、直前まで最新の情報を確認すると安心です。



今年の“春先のゆらぎ(短い波)増加パターン"は、2017年春の季節遷移とよく似ています。

この年は、3月21日に東京で全国最も早く桜が開花し、その後の“開花ラッシュ"のさなかに寒の戻りが起きました。東京の桜が満開になる頃には、上空に寒気が入り、日差しが届いても、午後は急な雨や雷雨になることがありました。

※2017年と同じ現象が必ず起きるわけではありませんが、今年は“春先のゆらぎが増えるパターン"が似ているため、短い周期の天気変化にはご注意ください。