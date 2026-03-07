渋谷女子インターナショナルスクール卒業式 『今日好き』で話題の米澤りあ＆久保田海羽＆細川愛沙が出席
『渋谷女子インターナショナルスクール卒業式』が7日、都内で開催。1期生となる11人が卒業した。
【写真】制服姿の女子に囲まれ、同じ制服を着用したヒコロヒー
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズに出演した米澤りあ、久保田海羽、細川愛沙らが出席。涙あり、笑顔ありのにぎやかな卒業式となった。
また、ゲストとしてヒコロヒーも登場。「ご卒業おめでとうございます。いろいろな思い出があったり、なかったりする学生時代だったと思いますけど、私みたいなモンが言わせていただけるのは、これから楽しいことがめちゃくちゃあることだけ知ってもらえたら。この先、苦しいことも、やってられへんなということも、願いがかなわないことも多いけど、だからこそ努力しないといけない。それも含めて、いろんな経験ができることを楽しんでいってほしい。個性を出せる環境で育ってきた皆さんは、ほかの環境で育ってきた子と持っているもの、経験しているものが違うんじゃないかなと思う。自分のよさ、魅力と向き合って、それを発揮できる女性になってほしいと思います」とエールを贈られていた。
