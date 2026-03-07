「新卒がいきなり月給42万円!?」――ソニー系企業が打ち出した破格の初任給アップが波紋を呼んでいます。「長年会社に尽くした自分の給料と変わらない」と、中堅社員の不満や組織の崩壊を危惧する声も多いでしょう。しかし、一見すると年功序列の秩序を壊すこの“劇薬”こそが、実は停滞する日本経済を救う希望なのです。そして、高すぎる新卒の給料が、社内のお荷物である「働かないおじさん」の存在価値を爆上げするのです。（ノンフィクションライター 窪田順生）

やってらんねぇ…中堅社員の

メンタルはぐちゃぐちゃに

「マジかよ……オレが42万ももらえるようになったなんて最近だぞ」

そんな嘆きの声が新橋のガード下の飲み屋から漏れ聞こえてきそうなニュースである。

ソニーグループ傘下でゲーム事業を手がけるソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が、4月入社の新入社員の初任給を42万5000円に上げるというのだ。

少し前にサイバーエージェントが初任給を42万円にして話題になったが、ついに日本を代表する企業グループまでこの領域に踏み込んだというワケだ。

さて、こういう話題になると必ず持ち上がるのは「初任給をそんなに急に上げたら組織内の序列がおかしくなっちゃうんじゃないの」という心配だ。

例えば初任給21万円で入社してコツコツ何年も働いてきてようやく月給40万に届こうかという中堅社員が、初任給42万の新人の指導係にされるなんてことが起きたとき、この中堅社員のメンタルはぐちゃぐちゃになってしまうだろう。

なぜ自分よりも給料をもらっている若者を手取り足取り指導して、ダメ出しなんかしなくちゃいけないのか。こんな未熟な若者とここまで会社に尽くしてきた自分が給料的には同じと見られているというシビアな現実を突きつけられて、「やってらんねえ」とモチベーションがダダ下がりになってしまうかもしれない。

就職氷河期で新卒時に多くの企業から門前払いをくらった50代サラリーマンなどは、売り手市場になった途端に若者をチヤホヤする節操のなさに、会社への不信感を高める人もいらっしゃるかもしれない。

そのようなサラリーマンの皆さんの不満はよくわかる。初任給をガツンと上げるのではなく、組織に属する全員の給料を大幅に上げてくれよ、という声が大きいのも納得だ。

初任給42万円は

全然高くない

ただ、「日本経済全体」のことを考えると今回のソニー系列会社の初任給42万円は悪い取り組みではない。というよりも、この動きに多くの企業が追随していけば、日本経済を長く停滞させてきたさまざまな問題が解決へと向かっていくだろう。なかでも代表的なものは以下の3つだ。

