『リゼロ』第4期のEDテーマ発表 MYTH & ROID × TK（凛として時雨）奇跡の初コラボ
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonが、4月8日よりTOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送・配信開始される。3月7日に開催された「ジャパンプレミア」にてエンディングテーマ情報が解禁となり、MYTH & ROID × TK（凛として時雨）による奇跡の初コラボに決定した。
【画像】目覚めないレム…新キャラ登場！『リゼロ』第4期の場面カット
4th seasonのエンディングを飾る楽曲タイトルは「Ender Ember」（読み：えんだーえんばー）。これまで『リゼロ』シリーズを音楽で鮮烈に彩ってきたMYTH & ROIDが、TK（凛として時雨）を迎え、同ユニット初となる記念すべきコラボ楽曲が誕生した。
タイトルの通り、「終わりの後に残る熱」を象徴するような、切なくも熱量のあるメロディが特徴。過酷な運命に翻弄されていく本作のエンディングとして、これ以上ないほど深い余韻を聴き手に残す一曲に仕上がった。
現在、リゼロ公式YouTubeチャンネルではMYTH & ROIDからの情熱溢れるビデオコメントとともに、どこよりも早く楽曲の一部を聴くことができる最新映像が公開されている。
・MYTH & ROIDコメント
3rd seasonに引き続き、私達MYTH & ROIDが『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』ED主題歌をMYTH & ROID feat. TK (凛として時雨)として担当いたします。
今作「Ender Ember」は終わりの後に残る熱をテーマにこれまでリゼロと共に歩んできた時間を受け継ぎながら、物語のその先に滲む感情をすくい上げるように制作しました。
今回feat.としてご参加いただいたTKさんの表現が楽曲に新たな強度をもたらし、互いの声が響き合うことでこれまでにない熱量を宿す一曲となりました。
4月より放送される『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』とともに、ぜひご期待ください。
・TK(凛として時雨)コメント
MYTH & ROIDとリゼロが創り上げてきた歴史の中で、描き出されては破壊されてきた美しい旋律。僕は押し寄せる絶望を、違う絶望に押し返して塗り替えてどんな脅威をプラス出来るのかを意識し、お手伝いさせていただきました。
終わることも、抜け出すことも出来ないページの中に何を描けたのかは僕自身にもまだ見えていないみたいです。記憶からすべてが抜け落ちた頃、運命のように再会できますように。『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season 放送を心待ちにしています。10周年おめでとうございます。
【画像】目覚めないレム…新キャラ登場！『リゼロ』第4期の場面カット
4th seasonのエンディングを飾る楽曲タイトルは「Ender Ember」（読み：えんだーえんばー）。これまで『リゼロ』シリーズを音楽で鮮烈に彩ってきたMYTH & ROIDが、TK（凛として時雨）を迎え、同ユニット初となる記念すべきコラボ楽曲が誕生した。
現在、リゼロ公式YouTubeチャンネルではMYTH & ROIDからの情熱溢れるビデオコメントとともに、どこよりも早く楽曲の一部を聴くことができる最新映像が公開されている。
・MYTH & ROIDコメント
3rd seasonに引き続き、私達MYTH & ROIDが『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』ED主題歌をMYTH & ROID feat. TK (凛として時雨)として担当いたします。
今作「Ender Ember」は終わりの後に残る熱をテーマにこれまでリゼロと共に歩んできた時間を受け継ぎながら、物語のその先に滲む感情をすくい上げるように制作しました。
今回feat.としてご参加いただいたTKさんの表現が楽曲に新たな強度をもたらし、互いの声が響き合うことでこれまでにない熱量を宿す一曲となりました。
4月より放送される『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』とともに、ぜひご期待ください。
・TK(凛として時雨)コメント
MYTH & ROIDとリゼロが創り上げてきた歴史の中で、描き出されては破壊されてきた美しい旋律。僕は押し寄せる絶望を、違う絶望に押し返して塗り替えてどんな脅威をプラス出来るのかを意識し、お手伝いさせていただきました。
終わることも、抜け出すことも出来ないページの中に何を描けたのかは僕自身にもまだ見えていないみたいです。記憶からすべてが抜け落ちた頃、運命のように再会できますように。『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season 放送を心待ちにしています。10周年おめでとうございます。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優