今週の【上場来高値銘柄】マクドナルド、住友鉱、ニッコンＨＤなど134銘柄
今週の日経平均株価は、中東情勢の緊迫化からリスク回避の売りが優勢となり、前週末比3229円安の5万5620円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は134社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン攻撃を受けて原油先物価格の急伸が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価最上位でカバレッジ開始した日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、米イスラエルのイラン攻撃で金価格の急伸が物色人気となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、新たな買い主体の登場に思惑買いが向かった北川精機 <6327> [東証Ｓ]、対米投融資第2陣で原発建設が有力候補と伝わり思惑買いが向かった日本ギア工業 <6356> [東証Ｓ]、1100万株を上限とする自社株買いを実施する三菱倉庫 <9301> [東証Ｐ]、中計と配当方針におけるＤＯＥ引き上げを発表したニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]など。また、大成建設 <1801> [東証Ｐ]、旭化成 <3407> [東証Ｐ]など104社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
● 鉱業―――――――――――― 2銘柄
<1605> ＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]
<1662> 石油資源 [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 10銘柄
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 4銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2831> はごろも [東証Ｓ]
<2875> 東洋水 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 3銘柄
<3402> 東レ [東証Ｐ]
<3569> セーレン [東証Ｐ]
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 11銘柄
<3407> 旭化成 [東証Ｐ]
<4008> 住友精化 [東証Ｐ]
<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4182> 菱ガス化 [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4275> カーリット [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4971> メック [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 1銘柄
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 7銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5805> ＳＷＣＣ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5985> サンコール [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 16銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6267> ゼネラルパ [東証Ｓ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6328> 荏原実業 [東証Ｐ]
<6356> 日ギア [東証Ｓ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6402> 兼松エンジ [東証Ｓ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
<6496> 中北製 [東証Ｓ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 15銘柄
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6643> 戸上電 [東証Ｓ]
<6651> 日東工 [東証Ｐ]
<6744> 能美防災 [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6941> 山一電機 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<6961> エンプラス [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 4銘柄
<6201> 豊田織 [東証Ｐ]
<7012> 川重 [東証Ｐ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
<7781> 平山 [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 5銘柄
<7819> 粧美堂 [東証Ｓ]
<7821> 前田工繊 [東証Ｐ]
<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東証Ｐ]
<7912> 大日印 [東証Ｐ]
<7994> オカムラ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 4銘柄
<9531> 東ガス [東証Ｐ]
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
<9543> 静ガス [東証Ｐ]
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 海運業――――――――――― 1銘柄
<9101> 郵船 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 3銘柄
<3673> ブロドリーフ [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 18銘柄
<2751> テンポスＨＤ [東証Ｓ]
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<3036> アルコニクス [東証Ｐ]
<3168> ＭＥＲＦ [東証Ｓ]
<7131> のむら産業 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7510> たけびし [東証Ｐ]
<7570> 橋本総業ＨＤ [東証Ｓ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8097> 三愛オブリ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8117> 中央自 [東証Ｓ]
<8133> エネクス [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9991> ジェコス [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 8銘柄
<2702> マクドナルド [東証Ｓ]
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3096> オーシャンシ [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
● 銀行業――――――――――― 2銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<3482> ロードスター [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 5銘柄
<2469> ヒビノ [東証Ｓ]
<4318> クイック [東証Ｐ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<5071> ヴィス [東証Ｓ]
<6085> アーキテクツ [東証Ｇ]
株探ニュース