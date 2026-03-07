宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」がアニメ『ちびまる子ちゃん』の新エンディング主題歌に決定！「ちびまる子ちゃん」×宇多田ヒカルの描きおろしイラストも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、アニメ『ちびまる子ちゃん』の新エンディング主題歌に決定した。

1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』[毎週（日）18時〜18時30分]。これまで『ちびまる子ちゃん』では12作のエンディング主題歌が使用されてきており、さまざまなアーティストが担当してきたなか、「ちびまる子ちゃん」サイドからのオファーによりコラボレーションが実現した。

新曲「パッパパラダイス」は３月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』のエンディングよりオンエアとなる。

また、アニメ『ちびまる子ちゃん』と宇多田ヒカルの描きおろしイラストも公開に。長年親しまれているまる子ちゃんと、アニメの世界に入り込んだ宇多田ヒカルのイラストは必見だ。

今回の発表に合わせて、写真家のTakay氏が手掛けた新アーティストビジュアルも公開。「パッパパラダイス」のリリース情報に関しては、追って発表予定となっている。

＜プロデューサー：竹枝義典（フジテレビアニメ制作部）氏 コメント＞

「3月29日（日）の『桜咲く みんなに幸あれ！春の１時間スペシャル』より、エンディング主題歌が宇多田ヒカルさんの『パッパパラダイス』に引き継がれます。

『パッパパラダイス』は、“前向きで明るいテンポ感”。そして、“明日が早く来ないかなと思うような、明日への希望が持てるような楽曲”、というイメージをお伝えして、制作いただいた楽曲です。自ら作詞・作曲いただき宇多田さんらしい、そして、『ちびまる子ちゃん』に合った楽曲をご提供いただけました！

放送36周年目に突入した『ちびまる子ちゃん』。これからも皆様に愛される作品を目指していきます！新エンディング主題歌、春の１時間スペシャルの放送まで楽しみにお待ちください！」

●番組情報

『ちびまる子ちゃん 桜咲く みんなに幸あれ！春の1時間スペシャル』

3月29日(日) 18時〜19時

※毎週（日）18時〜18時30分

＜ちびまる子ちゃんとは＞

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2026年に原作40周年を迎えます。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

＜宇多田ヒカル プロフィール＞

1983年1月19日生まれ

1998年12月9日にリリースされたデビューシングル「Automatic/time will tell」はダブルミリオンセールスを記録、15歳にして一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。そのわずか数か月後にリリースされたファーストアルバム「First Love」はCDセールス日本記録を樹立。いまだその記録は破られていない。

以降、アルバムはすべてチャート1位を獲得。2022年に発表した8枚目のオリジナルアルバム「BADモード」は国内外から高い評価を受け、海外音楽メディアPitchforkにて年間ベストアルバム入りを果たす。宇多田ヒカルの楽曲にインスパイアを受けて制作されたNetflixシリーズ「First Love 初恋」が日本・アジアを中心に大ヒット。2023年1月19日(木)にはネットイベント「40代はいろいろ♫」を開催した。

2023年7月28日(金) 映画『キングダム 運命の炎』主題歌の「Gold 〜また逢う日まで〜」を配信リリース。翌1か月後には 「Gold 〜また逢う日まで〜 (Taku’s Twice Upon a Time Remix)」をリリースし、国内外のチャートに上位ランクイン。

2023年12月9日(土)デビュー25年を迎え、2024年4月10日 初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をリリース。6年ぶりの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を開催。9月1日のKアリーナ公演をもって閉幕。

2025年には「綾鷹」2年連続CM起用となり、5月2日に「Mine or Yours」をリリース。同タイミングで、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にも出演し、披露した同曲と「First Love」が大きな話題に。4月にはコーチェラ・フェスティバルや8月にSONIC MANIAのシークレットアクトとして出演。9月にリリースされた、米津玄師との楽曲「JANE DOE」が国内外で大ヒット。

2026年新曲「パッパパラダイス」がアニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌に決定。

