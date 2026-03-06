「候補は日本人スター」出番激減の日本代表FW、イングランド古豪の“補強候補”として地元メディアが報道「足りないピースを埋める」
古橋亨梧、現地メディアが新天地候補にあげたのは？ 英２部の２クラブに注目か
レンヌで苦しんだ古橋亨梧は今季、バーミンガムに移籍して心機一転をはかった。だが、チャンピオンシップ（イングランド２部）でも苦しんでいるのは周知のとおりだ。
セルティック時代の得点力を期待されて加入したが、公式戦29試合出場で３得点。リーグ戦では26試合で一度しかゴールを決められていない。出場機会は減っていき、冬には去就も騒がれた。最終的に残留したが、今季限りでの退団は有力との声も少なくない。
『Football League World』は３月４日、その古橋の移籍先候補に、同じチャンピオンシップのスウォンジーとシェフィールド・Uをあげた。状況から獲得に動く可能性があるという見解だ。
プレーオフ圏に11ポイント差で16位につけるスウォンジーについて、同メディアは来季もチャンピオンシップで戦うことが有力とした。だが、チーム得点王が他クラブに引き抜かれる可能性があるとし、古橋がその代役候補になると伝えている。
「キョウゴはそれほどの得点をあげていないが、代役探しは極めて重要だ。彼がその存在となるかもしれない。彼と組ませる天性のゴールスコアラーも見つかればなおさらだ。以前も関心報道があっただけに、再び興味を示すかもしれない」
「スヌープ・ドッグによる投資で国際的なイメージを示したいスウォンジーは、この夏にそういった補強を必要としている。プレーオフ進出を目指すチームにとって、彼が理想的なスタートになるかもしれない」
一方の古豪シェフィールド・Uについて、Football League Worldはパトリック・バンフォードが前線でクオリティをもたらしたと指摘。そのうえで「来季に向けてさらなる火力を必要としている」と報じた。
「そのため、キョウゴ獲得はクリス・ワイルダー監督にとって、足りないピースを埋める素晴らしい方法になるかもしれない。前線で複数のポジションをこなせる選手だ」
「プレミアリーグ昇格を果たせなければ、夏に一部の主力を失うかもしれない。それによって、補強で投資する余地につながる。日本人スターは候補とすべきだ」
もちろん、あくまでもメディアによる見解だ。ただ、現在の苦境から古橋の今後が注目されるのも確か。31歳となったストライカーは、これからをどのように見据えているのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
