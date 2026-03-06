【シュークリーム フラペチーノ】 3月13日 発売予定 価格： お持ち帰り 687円 店内利用 700円 ※Tallサイズのみ 【シュークリーム ラテ】 3月13日 発売予定 価格： お持ち帰り 609円 店内利用 620円 ※Tallサイズ（ホット）のみ

スターバックス コーヒー ジャパンは、「シュークリーム フラペチーノ」、「シュークリーム ラテ」を3月13日より発売する。価格はフラペチーノが700円（お持ち帰りは687円）、ラテが620円（お持ち帰りは609円）。

スターバックスの今春のテーマは、「春は、シューっと、夢ふくらむ。」。新しいはじまりが重なる春に、まるでシュークリームを頬張った瞬間のような、気持ちが弾むフラペチーノとラテが新登場する。

「シュークリーム フラペチーノ」は、本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感が合わさり、春の訪れに心が弾むようなときめきを届けてくれる1杯に仕上がっている。

「シュークリーム ラテ」は、エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせ、ひとくちでシュークリームを思わせる甘く香ばしい味わいが広がるラテとなっている。

韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品となる。

【3つのおすすめカスタマイズ】

「シュークリーム フラペチーノ」 チョコレートチップ・チョコレートソース追加

「シュークリーム ラテ」 ブロンドエスプレッソ変更＋ブロンドエスプレッソショット追加

「シュークリーム フラペチーノ/シュークリーム ラテ」 アーモンドミルク変更

