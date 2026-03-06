最初にご紹介するのが2026年2月24日（火）から発売された「ちょこっとプラス+ クリーミーチョコバナナ CHOCOLATE BANANA」258円。

黄色いパッケージがドリンクコーナーの棚で目立つチルド飲料です。

パッケージには「ちょこっとプラス+」のマークとともにたんぱく質8gと記載されています。

1日に必要なたんぱく質は、成人女性で50g、男性は65gが推奨されています（厚生労働省「日本人の食事摂取基準」2020年版より）。

なるほど、このドリンクでちょこっとプラスされるわけですね。

通常はカップの蓋にストローをさして飲むタイプのドリンクですが、今回は状態や色がよくわかるようにグラスに注いでいただきました。

北海道産生クリームを使用したコクのあるミルクチョコレート味で、バナナの風味が口の中に広がります。

甘くて、冷たくて、ややとろりとした喉ごしが気持ちよく、デザート感覚で楽しめるドリンクです。

気になるカロリーは、1本（240g）あたり162kcalです。



キットカットがドリンクに？「チョコラテ made with KITKAT®」

次にご紹介するのは「チョコラテ made with KITKAT®」348円。

「キットカット」は世界各国で楽しまれている、ウエハースをチョコレートでコーティングしたバータイプのチョコレート菓子。

「チョコラテ made with KITKAT®」は、その「キットカット」の味をイメージしたカップタイプのチルド飲料です。

透明のカップの蓋がこんもりとしていて、カップと蓋の間に、別添えの袋が入っています。

透明の蓋を取ると、銀色の袋が出てきました。この中に、フレーク状の「キットカット クランブル」が入っています。

カップをよく振ってから内蓋をあけ、「キットカット クランブル」を投入します。

カップの表面がこんもりとなるぐらい、結構な量の「キットカット クランブル」が出てきました。

カップに付いていた極太のストローで、くるくるとかき混ぜていただきます。

極太ストローで吸い込むと、とろりとしたチョコレートドリンクがドドっと口の中に流れ込んできます。その中にザクッザク食感のクランブルが混ざっていて、まさに新食感！

少し時間が経つと、クランブルがしっとりとしてきて、これもまたいい。

チョコレートドリンク自体は甘さ控えめで、最後まで飲み飽きずに、おいしくいただきました！

数量限定ということなので、まだ買えればラッキーかも！

気になるカロリーは、1本（238g）あたり276kcal。



果肉入りドリンク 「ブルーベリーMIXミルク」と「のむココナッツ杏仁ぶどう」

次にご紹介するのはブドウやブルーベリーなど、果肉の入ったタイプのドリンクです。

右が「ブルーベリーMIXミルク」295円、左が「のむココナッツ杏仁ぶどう」298円。

グラスに注いでみました。

ブルーベリーの青紫色とココナッツミルクの乳白色。やさしい色合いですね。

「ブルーベリーMIXミルク」は、ブルーベリーの実そのものがドリンクの中に入っています。

飲んでいると、ブルーベリーが口の中に流れ込んできて、つぶつぶの食感が楽しめ、噛むと甘味とやさしい酸味が広がります。

甘くてミルキーなデザートドリンクですが、砂糖・甘味料不使用とのこと。果物由来の自然な甘さに癒やされます。

ブルーベリーの果肉は、ボトルの底に沈みがちなので、よく振ってから飲みましょう。

気になるカロリーは、1本（300ml）あたり243kcalです。

「のむココナッツ杏仁ぶどう」は、開栓すると杏仁特有のフローラルな香りが立ち上ります。

ベースのココナッツミルクは、口当たりがさらりと滑らかでフルーティ。

中に白ブドウの果肉が入っていて、つるりとした喉ごしと、それを飲み込むときに広がるさわやかな甘味と酸味が特徴的です。



杏仁豆腐が好きな人なら、こちらもきっとお気に入りになることでしょう。

気になるカロリーは1本（300ml）あたり291kcalです。



予想外の組み合わせ！? 「Afternoon Tea監修 ストロベリー香るルイボスティー」

最後にご紹介するのが「Afternoon Tea監修 ストロベリー香るルイボスティー」 600ml 118円です。

近頃ルイボスティーの人気が高まり、さまざまなフレーバーのタイプが登場していますが、ストロベリーとルイボスティーって合うの？ という素朴な疑問から飲んでみることにしました。



結果、けっこう合いました！



まず、グラスに注いだとき、透明感があってとってもきれい！

口に含むとストロベリーの甘い香りとわずかな酸味がふわりと広がり、ルイボスティーのさわやかな味わいととってもマッチしています。

甘い香りですが、味は甘くありません。スッキリとしていて、喉が渇いたときや食中に飲むのにぴったり。

600mlという容量も、たっぷり飲めていいですね。

カロリーゼロなので、安心してゴクゴク飲めます。

「ファミリーマート」のちょっと特徴のあるドリンク、いかがでしたか？

時期によってラインナップが異なるので、興味のある方は、ぜひ「ファミリーマート」のドリンクコーナーをチェックしてみてください。



▶▶「コンビニスイーツ」の記事一覧はこちらから！



Text ＆ Photo：YUKO



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

