米女子ツアー今第4戦のブルーベイLPGA（中国・ジャン・レイク・ブルー・米GC=8712ヤード・パー72）で、渋野日向子（27）が今季初戦を迎えた。

【もっと読む】渋野日向子が2025年米ツアーで叩き出した衝撃の賞金総額

会場は中国最南端の島、「東洋のハワイ」と呼ばれる海南島の清水湾ビーチ沿いにあり、強い海風が名物。砲台グリーンはポテトチップスのようにうねった起伏があり、ピンの立つ面にボールを止めないとライン読みが複雑で難しい。この日、午後スタートの渋野らは強い風に苦しんだ。

今年はアドレス時の極端なハウンドダウンがなくなり、トップも小さくなった渋野。「ニュースイング」で臨んだ初日はしかし、2バーディー2ボギー1ダブルボギーの2オーバー63位と大きく出遅れた。

シード権復活を懸けた今シーズンの出場優先順位は163番目。今大会は、どうにか出番が回ってきたが、「さあ、これから」という試合でいきなり予選落ちするわけにはいかないだろう。

前回出場した2024年大会は初日に5オーバー99位と出遅れると、2日目は80と崩れ、通算13オーバーでボロボロの予選落ち。嫌なイメージが残っていても不思議ではないが、この日は運もなかった。イーブンパーで迎えた18番パー5。第2打までフェアウエーをキープするも、第3打はディボット跡の中。残り74ヤードからグリーンに乗らなかった。そこまでは不運と言えるが、アプローチが3.5mオーバーし、そこから3パットのダブルボギーは技術の問題だ。不運といえば、パーセーブした17番パー4の2打目もディボット跡だった。

「最後が悔しい終わり方だった。明日は切り替えて頑張りたい」といった渋野。昨年何度も繰り返した「悔しい」というコメントはファンはもう聞きたくない。

◇ ◇ ◇

そんな渋野だが、昨季は散々な結果に終わりながらも、うなるほどの大金を稼いでいる。その衝撃的な金額はいったいいくらか。米ツアーならではのカラクリとは。

●関連記事【もっと読む】渋野日向子が稼ぎ出した驚愕の米ツアー獲得賞金では、それらについて詳しく報じている。