気象予報士でタレントの穂川果音（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。淡いピンク色のキャミソールドレス姿を披露した。

「気づいたら3月に突入していて、バースデーパーティー系の写真たくさんあるのに、ほぼ載せられていない 3週間くらい経つけど、まだギリ載せて良いよね？笑 ということで、ちょこちょこ載せていきます」と、淡いピンク色のキャミソールドレス姿の写真をアップ。

「今週は番組の卒業発表で色々と驚かせてしまったけど、これからのことはまたお知らせするからね〜3月27日までのアベプラでのほかのんをよろしくお願いします」とつづった。

ハッシュタグで「思い出投稿」「1ヶ月以内ならきっと大丈夫」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「癒やしの女神」「果音さん素敵過ぎる」「めっちゃ可愛い」「エレガントですね」「めっちゃ綺麗」などの声が寄せられている。

穂川は現在、ABEMA報道番組「ABEMA Prime」に気象予報士として出演中。公式プロフィルは身長1メートル70、東京都出身。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。血液型はA。