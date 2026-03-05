マジシャンのマギー審司が、現在の主な収入源や営業のギャラ事情を実額で告白する場面があった。

【映像】1000万円超!? マギー審司 現在の収入内訳

耳が大きくなる「でっかくなっちゃった」ネタで一世を風靡したマギー審司。師匠・マギー司郎譲りのおとぼけな喋りとコミカルなマジックで、20年前子どもたちに大人気のマジシャンとして活躍し、現在は名古屋に拠点を移して活動している。私生活では、2006年に結婚し、子ども3人の父親だ。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したマギー審司は、過去の資産を売却する企画に登場。マジックバーで働くマギー審司の元を訪れ、代名詞とも言える「びっくりデカ耳」のライセンス売却を持ちかけた。

番組スタッフから現在の生活について問われると、マギー審司は「手品……ですよ。そういうこと言うと、テレビに出てないとみんなから死んだと思われちゃうんですよ」と反論。

現状の主な収入は「営業」だそうで、「30分のステージで、一般的なお給料の1カ月分ぐらいはあるんじゃないですか」と金額の目安を告白。2025年の厚生労働省のデータによれば、全国平均月収は約34万円だ。

さらに、営業は月に2、3本こなしていると明かし、グッズの印税よりも「全然いいです」とキッパリ。単純計算で年間収入は1200万円ほどになるが、「耳ありきっていうのはありますよ」と自身の代名詞への感謝を口にした。

