名古屋FW山岸祐也が“FIFA公認美女”と電撃結婚! キューピッドは森保監督息子
名古屋グランパスは5日、FW山岸祐也(32)がタレントでドラマーのSHONOさん(31)と入籍したことを発表した。
クラブ公式サイトを通じ、山岸は「いつも熱い応援ありがとうございます!このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました」と報告している。
また、「恋のキューピットLISEMのけーご、最高の縁を繋いでくれてありがとう!!」と森保一監督の息子でもあるYouTuber『LISEM』けーご(森保圭悟)さんの紹介だったことも明かした。
山岸は「これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります。これからも温かく応援してくれると嬉しいです!It was meant to be.」と喜びを伝えている。
SHONOさんは2022年カタールワールドカップでFIFAの国際映像に映り、“FIFA公認美女”として世界で話題になった。静岡県浜松市出身でジュビロ磐田とレアル・マドリーのファンとしても知られている。
SHONOさんも自身のインスタグラムで結婚報告をしており、山岸との2ショットを投稿。けーごさんが返信しており、「恋のキューピットになれてよかった。スタバ1年分お願いします笑 末永くお幸せに」と祝福のメッセージを送っていた。
