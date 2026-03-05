この春から一人暮らしを始めるみなさんの中には、新生活に不安や期待を感じている人も多いのではないでしょうか。株式会社AlbaLink（東京都江東区）が運営する不動産投資メディア『不動産投資の森』が実施した「賃貸物件で外せない条件」に関する調査によると、賃貸物件で外せない条件は「静かな環境」が最多となりました。では、妥協してもいいと思うのはどのようなことだったのでしょうか。



調査は、一人暮らしで賃貸物件に住んだことがある全国の10〜50代以上の男女500人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の約8割が「初めての賃貸物件選びは満足だった」（とても満足17.4％、まあ満足61.4％）と回答しました。



そこで、一人暮らしの経験を踏まえた「賃貸物件で外せない条件」を聞いたところ、1位「静かな環境」（20.8％）、2位「風呂・トイレ別」（17.2％）、3位「交通アクセスがいい」（16.8％）、4位「商業施設に近い」（10.2％）といった建物そのものに関する条件と、周辺環境に関する条件の両方が上位にランクインしました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：静かな環境】

▽前回住んでいた場所の遮音性が低く、隣人の声やアラーム音が聞こえるなどで、生活に支障が出たため（20代男性）

▽隣人の騒音はトラブルのもとだし、睡眠妨害もある。自分も友達などを呼び他人に迷惑かけるかもしれないから（40代女性）



【2位：風呂・トイレ別】

▽トイレとお風呂が同じ空間にあると、どうしても衛生面が気になる。何よりも湯船が狭い（20代女性）

▽友達が遊びに来たときに、かぶるのが嫌だから。トイレ側に水が飛ばないようにするのも嫌だし、飛んだときの後片付けもめんどくさい（40代女性）



【3位：交通アクセスがいい】

▽職場への近さです。通勤に時間がかかると仕事に通うのが嫌になるため、重視しています（20代女性）

▽最寄り駅からの距離。距離が離れているだけで通勤のたびに億劫になる。とくに帰宅して駅から自宅向かう際には、余計に疲れるから（30代男性）



【4位：商業施設に近い】

▽徒歩圏内にスーパーがあること。自炊をするから（50代以上男性）

▽スーパー・コンビニやドラッグストアが近くにあること。疲れて料理していられないときや帰宅時間が遅いときに、コンビニにはかなり助けられます（30代女性）



賃貸物件で妥協してもいいポイントは「2階以上の部屋」

一方、「一人暮らしの賃貸物件で妥協してもいいと思うポイント」については、1位「2階以上の部屋」（15.6％）、2位「交通アクセスがいい」（14.0％）、3位「築年数が浅い（13.0％）」、4位「部屋が広い」（12.2％）が上位に挙がり、「絶対に外せないポイント」でランクインした項目も多く並びました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：2階以上の部屋】

▽オートロックありや24時間監視してくれる物件なら、妥協して1階でもいいと思えます（20代女性）

▽治安が良く人通りの多いエリアであれば、1階でもとくに不安はありませんでした。家賃が抑えられたり立地条件が良かったりするほうが、生活の満足度は高いと感じました（30代男性）



【2位：交通アクセスがいい】

▽駅からの距離。「バスの乗り継ぎが必要」とかでなければ、そのうち慣れる（30代女性）

▽多少歩く距離があっても、周辺環境が静かで、家賃も抑えられるほうがいいと感じました。実際に住んでみると、毎日の運動にもなり大きな不便はありませんでした（20代男性）



【3位：築年数が浅い】

▽古くてもリノベ済みなら全然アリ。見た目より水回りの状態が重要（20代女性）

▽新築にこだわると家賃が高くなりがちですし、内装がきれいにリフォームされていれば生活面で困ることはありませんでした。実際に住んでみると、築年数よりも管理状態のほうが重要だと感じました（20代女性）



【4位：部屋が広い】

▽必要なものが入るのであれば十分であると考える。家賃を抑えられ、余計なものを買ってしまう可能性も減らせることから、経済的にいい（20代男性）

▽広いほうがいいと思って物件を探していたが、結局は自宅と仕事場の往復。自宅はゆっくり過ごすだけなので、広さはあまり重要でないと感じた（30代女性）



実際に物件を選ぶ段階での決め手は…

では、複数の候補から賃貸物件を選ぶ際の「最終的な決め手」はどういったことなのでしょうか。



この質問に対しては、「家賃が安い」（36.2％）が最も多く、次いで「内見時の印象がいい」（28.2％）、「交通アクセスがいい」（13.2％）、「初期費用が安い」（9.0％）が上位となり、絶対に外せないポイントのランキングでは、「静かさ」など暮らしやすさへのこだわりが見られたものの、実際に物件を選ぶ段階になると費用面が最優先となりました。



【出典】

▽不動産投資の森／新入生・新社会人に一人暮らしの先輩が教えたい！賃貸物件で外せない条件や妥協点を男女500人にアンケート調査