ロクシタンのミモザ限定シリーズ登場♡女性を応援する春の香り特集

女性の自立支援に取り組むロクシタンから、春の訪れを感じる限定「ミモザ」シリーズが登場しました。甘くやさしい香りのアイテムを楽しみながら、女性のエンパワーメント活動を応援できる特別なコレクションです。さらに国際女性デーに合わせたキャンペーンや店頭装飾など、春らしいイベントも実施。自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりなラインナップです♡

女性にエールを贈るミモザの香り

＜ラインナップ＞

ミモザ オードトワレ50mL

価格：8,470円（税込）

ミモザ パフュームド シャワージェル250mL

価格：3,960円（税込）

ミモザ パフュームド ボディミルク250mL

価格：4,840円（税込）

ミモザ パフュームド ハンドクリーム30mL

価格：1,870円（税込）

プロヴァンスに春を告げる花として親しまれるミモザは、幸せを運ぶ象徴としても知られています。

ロクシタンの「ミモザ」シリーズは、やわらかく甘い香りで気持ちを明るくしてくれるような心地よさが魅力です。

発売日：2026年2月25日（水）限定発売

チャリティ期間：2026年2月25日(水)～2026年3月24日(火)

チャリティ対象製品：ミモザ全製品（単品・キット）

※ミモザシリーズの販売収益の一部は、「HAPPY WOMAN®基金」への寄付を通じて女性のエンパワーメント活動に役立てられます。

ミモザの花が彩る特別イベント

渋谷スクランブル交差点に面した店舗「ロクシタンSHIBUYA TOKYO」などでは、期間限定で店頭がミモザの花で華やかに彩られます。春らしい明るい空間でショッピングを楽しめるのも魅力です。

また、3日間限定でミモザのミニブーケプレゼントキャンペーンも実施されます。

ミモザミニブーケプレゼントキャンペーン

実施期間：2026年3月6日（金）～2026年3月8日（日）

実施店舗：新宿伊勢丹店／銀座三越店／SHIBUYA TOKYO／ルミネ大宮店／ジョイナス横浜店／大阪高島屋店／うめだ阪急店／ジェイアール名古屋タカシマヤ店（1階・4階）／ルミネ新宿店／新宿京王店／アミュ博多店／札幌ステラプレイス店

プレゼント条件：ロクシタン製品税込6,600円以上ご購入のお客様にミモザのミニブーケ1束をプレゼント。

※各店、各日、先着30名様まで。

※購入条件有。数に限りがございます。

※写真はイメージです。店舗によって包装が異なります。

※実際のブーケは、花の個体差や時期によりイメージと異なる場合がございます。

春の香りで自分や大切な人を応援

やさしく包み込むようなミモザの香りは、新しい季節のスタートにぴったり。自分へのご褒美にはもちろん、新生活を迎える大切な人へのギフトにもおすすめです。

香りを楽しみながら社会貢献にもつながるロクシタンの取り組みは、春らしい前向きな気持ちを届けてくれそうです♡ミモザの香りとともに、感謝やエールを伝えてみてはいかがでしょうか。