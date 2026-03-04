USB-Cでの映像入力で画面を録画できる！パソコン不要のビデオキャプチャー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、USB-C映像入力のフルHD/60fps録画を、USB PD100W充電しながらmicroSDカードへ直接保存できるパソコン不要のビデオキャプチャー「400-MEDI054」を発売した。
■パソコン不要で録画できる
USB-Cケーブル1本の接続で、パソコンもいらず画面が録画できる。難しい操作は不要で録画ボタンを押すだけの操作だ。USB-C接続の映像出力（DP Altモード）に対応した機器に対応する。
■スマホ録画の「熱・遅延」と「容量圧迫」をまとめて解決
スマホ本体の画面録画機能は、録画処理の負荷で発熱や遅延が起きたり、保存先が端末ストレージで容量を圧迫しがちだ。本製品を使うことで、録画処理を本製品側で行い、データはmicroSDへ直接保存。プレイや操作に集中しながら、長時間の録画も安心して残せる。
■PD100W給電対応。充電しながら長時間録画
録画中にバッテリーが減って焦る…そんな“あるある”も対策できる。本体にUSB PD最大100W入力対応の給電用USB-C端子を搭載。PD充電器を併用すれば、接続したスマホなどを充電しながら録画が可能だ。
長時間のゲームプレイ録画や、研修・授業などの記録用途でも安心感が異なる（※USB-C充電器・充電ケーブルは付属しません）また、本製品だと配線がスッキリするのでゲームプレイも快適だ。
■HDMI入力＆HDMI出力にも対応
USB-C映像出力に対応していない機器でも、HDMI入力に対応しているので活躍の幅が広がる。さらにHDMI出力端子を搭載し、テレビやモニターへ映しながら録画できるため、大画面で映像を出しながら録画することも可能だ。
■microSDへ直接保存、最大1TBで容量不安が気にならない
録画データはmicroSDへ直接保存。スマホ本体のストレージを圧迫しないため、容量不足で途中停止といった不安を軽減できる。対応容量は4GB〜最大1TBまで。撮影後にはスマホ本体でデータを確認できて、動画はMP4（H.264/AVC）で扱いやすく、記録した素材は編集や共有にもスムーズにつなげられる。撮りためてからまとめて整理したい方にも、うれしい仕様だ。
■マイク音声入力にも対応
3.5mm 4極ミニジャックを搭載しているので有線ヘッドセットなどからのマイク音声入力にも対応する。スマホやタブレットは映像出力している際、本体スピーカーから音が出せない仕様上、このイヤホンジャックから音を聞くこともできる。
