2拠点生活のIMALU「奄美のお家」公開「広くて綺麗」「窓からの眺めがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】タレントのIMALUが3月3日、自身のInstagramを更新。奄美大島の家を公開した。
【写真】明石家さんまの36歳長女「窓からの眺めがすごい」広々した“奄美のお家”
2022年から東京と奄美大島の2拠点生活を送っているIMALUは「『上田と女が吠える夜』“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP私は持ち家派として奄美のお家のお話ししてます」と記し、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）への出演を告知。木材がふんだんに使われた奄美大島の家の、大きな窓から海が見える部屋の家具を置く前の状態と、家具などを配置した後の様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「広くて綺麗」「おしゃれ」「窓からの眺めがすごい」「番組見ます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】明石家さんまの36歳長女「窓からの眺めがすごい」広々した“奄美のお家”
◆IMALU、奄美大島の家公開
2022年から東京と奄美大島の2拠点生活を送っているIMALUは「『上田と女が吠える夜』“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP私は持ち家派として奄美のお家のお話ししてます」と記し、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）への出演を告知。木材がふんだんに使われた奄美大島の家の、大きな窓から海が見える部屋の家具を置く前の状態と、家具などを配置した後の様子を公開している。
◆IMALUの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「広くて綺麗」「おしゃれ」「窓からの眺めがすごい」「番組見ます」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】