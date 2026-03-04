百田夏菜子、ももクロ×イルカショーのコラボに感動 夏ライブの“お決まり演出”と繋がり「運命を感じました」
【モデルプレス＝2026/03/04】ももいろクローバーZの百田夏菜子が4日、都内で開催された『マクセル アクアパーク品川』 とのコラボレーションコンテンツのプレビューに出席した。
ももいろクローバーZは2021年のコロナ禍に、休館中の同館で無観客ライブを開催。その配信は多くの大きな反響を呼び、その縁から今回のコラボレーションが実現した。本イベントでは、2025年夏に同グループが開催した「ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム」のライブ映像や、音源と融合した熱量あふれるパフォーマンス、そしてメンバーカラーやライブの世界観から着想を得た色彩豊かな生きものたちの特別展を楽しむことができる。この日はスペシャルドルフィンパフォーマンス「Splash！！！！イルカとバシャ騒ぎ」も披露された。
イルカショーの感想について、百田は「音に合わせたダイナミックなジャンプと、パフォーマンスで驚いたのが、イルカさんたちの声で、私たちの歌に一緒に合わせて歌ってくれる、掛け合いしてくれるところが、すごく可愛くて。ずっと歌い続けてきている曲ではあるんですけど、また新しい『ココ☆ナツ』ができたなとすごく感動しました。楽しかったです」とコメント。イルカたちが声を返すと「ありがと〜！」と笑顔を見せた。
ライブ映像とのコラボについて、百田は「すごく贅沢だなと思いました。私たちのライブの空気感にもたくさん合わせてくださって、『花火』というしっとりした曲では、しっとりしたイルカさんたちのパフォーマンスを見ることができて、このコラボレーションができて嬉しいなっていう気持ちでいっぱいです」とにっこり。水の演出については、「私たちの夏のライブでは、会場にたくさん水を撒くっていう演出も結構お決まりになってきていて。グループ的には3年ぶりの夏のライブだったので、私たちも張り切って会場にたくさん水を撒いていたので、今回水という繋がりのコラボレーションに、すごく運命を感じました」と語った。
イベントでは、百田がサインを出してイルカたちがパフォーマンスする一幕もあり、百田は「ありがとう！」とイルカたちに感謝していた。（modelpress編集部）
◆百田夏菜子、イルカショーに感動
◆百田夏菜子「すごく運命を感じました」
