ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÀÖ¥°¥íー¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¶ー¥³ー¥ÇÈäÏª¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¥É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö°Å¤áÃãÈ±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤âÂçÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¡×
¢£¥È¥ê¥×¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBANG!! / SAVE YOUR HEART / ¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¡õSnow Man¤Î¡ÖBANG!! / SAVE YOUR HEART / ¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¥ë¥Ã¥¯①～③
Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡Ö¥È¥ê¥×¥ëAÌÌ¡×¤È¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Snow Man¤Ï4·î29Æü¤Ë¥È¥ê¥×¥ëAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBANG!! / SAVE YOUR HEART / ¥ª¥É¥í¥¦¥¼¡ª¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ß²ó¤ê¤ËÇò¤Î¥Õ¥¡ー¤È¥Á¥§ー¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢ÀÖ¤Î¥ì¥¶ー¥°¥íー¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ë¥Ã¥¯¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¥É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö°Å¤áÃãÈ±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤âÂçÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£