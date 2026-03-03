アジア株 総じて下落、香港株は続落 アジア株 総じて下落、香港株は続落

東京時間17:32現在

香港ハンセン指数 25768.08（-291.77 -1.12%）

中国上海総合指数 4122.68（-59.92 -1.43%）

台湾加権指数 34323.65（-771.44 -2.20%）

韓国総合株価指数 5791.91（-452.22 -7.24%）

豪ＡＳＸ２００指数 9077.30（-123.59 -1.34%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80238.85（休場）



３日のアジア株は総じて下落。中東情勢の緊迫化を背景にリスク回避の動きとなって、アジア株はおおむね売り優勢で推移した。原油高を受けて、石油関連株は上昇しているものの、それ以外は多くの業種が売り圧力に押された。インド市場、タイ市場は休場。



上海総合指数は反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、石油大手の中国石油化工（シノペック）が買われる一方で、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、酒造会社の貴州茅臺酒、半導体メーカーの兆易創新科技が売られた。



香港ハンセン指数は続落。石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、銀行大手の中国建設銀行が買われる一方で、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、石油製品メーカーのアンポルが買われる一方で、金属リサイクルのシムズ、鉱山会社のアイルカ・リソーシズ、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、防衛関連企業のオースタル、バイオテクノロジー会社のメソブラストが売られた。

