【3月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2026年3月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
3月3日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 旬の素材を楽しめるアップルパイや、春らしい草餅、はちみつの味わいを楽しめるパンなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2026年3月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 381kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
北海道産牛乳入りのホイップクリームを入れたパイコロネが登場です。サクサクとした食感のパイ生地となめらかなクリームの相性が抜群のこちら。一口食べれば、ミルクのコクとパイの香ばしさが口いっぱいに広がる、満足感のある一品になっています。
「草餅 つぶあん」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 116kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
よもぎの香り引き立つ上品なおいしさの草餅が登場です。もっちりとした餅生地のなかには、ほどよい甘さのつぶあんがぎっしりと詰まっています。春の訪れを感じさせてくれる、素材の風味を活かした昔ながらの味わいを楽しめる一品になります。
「ゴロっとりんごの三角アップルパイ」(181円)
価格 : 181円
エネルギー : 341kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ごろっとしたりんごと、なめらかなくちどけのカスタードの相性が抜群な三角アップルパイが登場。サクッとしたパイ生地に、食感の楽しいりんごとクリームを贅沢に詰め込んだこちら。フルーティーな甘みを楽しめる、おやつタイムにぴったりな商品になっています。
「香ばしいはちみつバターフランス」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 317kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
香ばしいバターとはちみつの味わいがじゅわっと楽しめるフランスパンが登場です。はちみつの優しい甘みとバターの塩気がフランスパンに染み込んだこちら。噛むほどに旨みが広がる、風味豊かな仕上がりを楽しめる一品になります。
「はちみつとチーズの白いパン」(192円)
価格 : 192円
エネルギー : 263kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様が異なるととのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
はちみつフィリングとチーズフィリングの相性が抜群な、はちみつとチーズの白いパンが登場。もっちりとした白いパン生地に、2つのフィリングが絶妙にマッチした一品です。はちみつの甘みとチーズのコクが重なり合う、贅沢な味わいの菓子パンになっています。
まとめ
3月3日以降に購入できる新商品は、「パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム」や「草餅 つぶあん」、「ゴロっとりんごの三角アップルパイ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
