由薫が、新曲「Ray」を3月20日に配信リリースされることを発表した。

この曲は、映画『鬼の花嫁』のイメージソングとして書き下ろされたもので、リリースに先駆けてショートサイズ音源が本日よりSNSにて先行配信され、ジャケット写真も公開された。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️由薫 コメント

重たい雲の間から、突然ふっと現れた一筋の光。それが、Rayという言葉に込めたイメージです。私にとって、誰かを好きになるということは、自分を知るということでもあります。一人でいるだけではただの暗闇でも、”あなた”が一筋の光のようにそこにいることで、近づけば近づくほどに、自分まで輝き出したり、同時に嫌というほど自分の輪郭や姿までもがわかっていきます。そんな風に前に後ろに、揺れる想いを重ねながら、誰かと向き合うことは、苦しくもあり、でも愛おしくもあります。そんな恋模様を自分なりの言葉で描きました。皆さんの隣にそっと寄り添う曲であれたらなと思います。

◆ ◆ ◆

また、由薫はプラネタリウムで開催される＜由薫 Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-＞を控えている。チケットは3月7日から一般発売となるので、こちらも是非チェックしてほしい。

◾️「Ray」

2026年3月20日（金）配信リリース

※映画『鬼の花嫁』イメージソング

◾️＜由薫 Ray in the Night vol.1 -Planetarium Live-＞ 日程：2026年4月16日（木）

時間：1st stage 19:00開演（18:30開場）

2nd stage 21:00開演（20:30開場）

会場：コニカミノルタプラネタリアTOKYO(DOME1)

※各公演約60分程度を予定

※1st stage/2nd stageで一部セットリストが異なります。 ▼一般販売（先着）

2026年3月7日（土）10:00〜

申込制限：お一人様 1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

申し込み：https://ticket.tickebo.jp/sn/yu-ka_planetariumlive_ip

※予定枚数に達し次第終了します