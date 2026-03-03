永瀬廉×吉川愛が映画『鬼の花嫁』の撮影舞台裏を明かすビハインド映像公開！由薫によるイメージソング「Ray」も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬 廉と吉川愛がダブル主演をつとめる映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）より、永瀬・吉川が撮影舞台裏を振り返り、公開に向けて想いを語る映像『鬼の花嫁ビハインドストーリー』が公開。由薫が柚子の心情に寄り添い、本作のために書き下ろしたイメージソング「Ray」も解禁となった。

■映像の後半には監督が本作いちばんの見どころと語った、永瀬と吉川の「舞踏会シーン」の舞台裏も

あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬 廉演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、吉川 愛演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）の運命に導かれた究極のラブストーリーが描かれる映画『鬼の花嫁』。

先日、初のイベントとなる製作報告会が行われ、W主演を務める永瀬 廉と吉川 愛が本作への溢れる愛を語り大きな話題を呼んだ。

このたび公開された映像に映し出されるのは、永瀬と吉川が本読みをする様子や撮影中の様子、さらにはダンスレッスンの裏側も。

初の本格ラブストーリー、そしてあやかしの頂点に立つ鬼という役柄に挑んだ永瀬は「立ち振る舞いだったりとか、余裕感というものが出るように細かいところまで話し合って、少しずつ作っていった」とコメント。映像でも池田監督と丁寧に話し合いを重ねる姿が切り取られている。

さらに、撮影の合間に永瀬が伊藤健太郎（狐のあやかし・狐月瑶太役）と話し込む姿や、吉川が妹役の片岡 凜（瑶太に選ばれた花嫁・東雲花梨役）と笑い合う姿も見られ、現場の温かい雰囲気が伝わってくる。そして吉川は「一人ひとり、心を込めてその役に向き合って丁寧に作り上げた作品なのでぜひ観てください！」と、キャスト、スタッフ皆で一丸となって作品を作り上げた自信を見せる。

映像の後半では、製作報告会で監督が本作いちばんの見どころと語った、永瀬と吉川がひときわ力を入れたという「舞踏会シーン」の舞台裏も。

玲夜の花嫁として、吉川演じる柚子をあやかしの世界にお披露目する、映画の重要なシーン。ここで披露されるのが、ボールルームダンスにおけるウィンナ・ワルツに日本舞踊の所作を融合させた、オリジナルのペアダンス。ダンス経験がほとんどないという吉川にとってはもちろん、永瀬にとっても慣れないペアでのダンスは大きな挑戦。永瀬が「お互い、撮影もあるなか時間を見つけて、練習した」と明かし、多忙な撮影の合間を縫って、努力を重ねてきたふたりの様子を垣間見ることができる。

ラストは永瀬の「観てくださる方々の胸を打つような作品になっているのではと思います。楽しみにしていただけたら幸いです」という約1ヵ月後の映画公開に向けて、期待を高めるコメントで締められている。

■由薫によるイメージソング「Ray」が本映像で初解禁

そして、玲夜と柚子の運命の愛の物語をさらに彩るのが、本映像で初解禁となる由薫が本作のために書き下ろしたイメージソング「Ray」。

デジタル累計再生数4億回突破のドラマ『星降る夜に』（2023年/テレビ朝日）の主題歌「星月夜」で知られる由薫。本楽曲は、そんな彼女が本作のために書き下ろし、柚子の心情を綴った一曲。家族から虐げられ孤独だった柚子が玲夜と出会い、惹かれていく様子や“鬼の花嫁”という宿命を前に葛藤する柚子の揺れ動く感情を表現している。

本楽曲を手掛けた由薫は「誰かを好きになるということは、相手のことだけじゃなくて、自分を知るということでもあると思います。“あなた”の光に、暗闇にいた自分も初めて照らされて、自分自身のことも抱きしめられるようになることが、愛なのかもしれない、そういう思いを込めています」と、楽曲に込めた思いをコメント。

また、東雲柚子を演じた吉川も「初めて曲を聴いた時に鳥肌が立ちました。柚子が玲夜と出会った頃は絶望していましたが、玲夜と出会ってどんどん自分のことも好きになっていくところや、自信がついていく過程がこの曲で素敵に描かれていて、とても感銘を受けました」と、由薫の包み込むような歌声と、柚子の心情に寄り添うような美しい旋律を絶賛している。

併せて公開された場面写真は、玲夜と柚子がダンスの練習を通して次第に心の距離を縮めていく姿と、そんなふたりの貴重なダンスシーン本番の2枚。玲夜から突如花嫁に見出され、不安を抱えながらも鬼龍院家の門をくぐった柚子。生活を共にするなかで惹かれ合っていくふたりがダンスの練習をする姿からは、互いに“鬼の花嫁”という宿命を受け入れていく覚悟が感じられる。

そして、ついに迎えた舞踏会で、鬼龍院家の当主が代々受け継ぐ青色の和装姿の玲夜と、玲夜が選んだ鬼の花嫁衣裳に身を包んだ柚子が、手と手を重ねて踊る姿。そんなふたりの覚悟と絆を試すかのように、瑶太と花梨の影が舞踏会に忍び寄る――。運命が導いた壮大な愛の物語の結末とは…。

■映画情報

『鬼の花嫁』

3月27日（金）公開

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野 真千子

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince

イメージソング：「Ray」由薫

配給：松竹株式会社

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

