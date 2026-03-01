【Amazon新生活セール】お花見や歓送迎会用にどうぞ。ヱビスビールがお買い得！【2026.3】
【Amazon 新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～
Amazon新生活セールで、ヱビスビール各種がセール価格で販売されている。セール期間は3月6日から3月9日23時59分まで。
対象となっているのは、「【応募は終了しました】ヱビス エビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 [ビール 350ml×12本 贈答袋付]」、「サッポロ ヱビスビール ギフトセット YE5DT [350ml×20本]」など。安いいまのうちに購入しておいて、お花見や歓送迎会に活用してはどうだろう。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることをご確認の上、ご購入いただきたい。
ヱビス エビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 [ビール 350ml×12本 贈答袋付]
サッポロ ヱビスビール ギフトセット YE5DT [350ml×20本][ギフトBox入り][プレゼント ビール ギフト]