1.大きな音や急な動きで驚かせる

猫がいる場所で最も避けたいのは、大きな音や急な動きです。

猫は人よりもはるかに聴覚が優れており、わずかな物音にも敏感に反応します。人にとっては普通の生活音でも、猫にとっては雷のように感じられることがあるのです。

たとえば、近くでドアを強く閉めたり、掃除機をいきなり動かしたり、走って近づいたりする行為は、猫にとって強いストレスになります。

驚いた猫がパニックになれば、家具のすき間に無理に入り込んでケガをする危険もあるでしょう。恐怖体験が積み重なると、その場所自体を「怖い空間」と認識してしまうこともあります。

猫がいる空間では、ゆっくり動くことを意識しましょう。声のトーンを少し落とすだけでも安心感は変わります。静かな環境づくりは、信頼関係の土台になります。

2.無理に触る・抱き上げる

猫は自分のタイミングをとても大切にしています。

かわいいからといって、猫の気持ちを無視して触るのはNGです。リラックスしているときや眠っているときに突然抱き上げられると、不安や警戒心が強まります。

嫌な経験が続けば手を出しただけで逃げるようになるかもしれません。ひどい場合は引っかいたり、噛みついたりといったトラブルにつながります。

触れる前に、しっぽや耳の様子を観察してみましょう。しっぽがゆったり揺れ、目を細めているときは比較的リラックスしています。

反対に、しっぽを強く振る、耳を伏せるといったサインがあれば距離を保つべきタイミングです。猫の「今いいよ」という合図を待つ姿勢を大切にしましょう。

3.猫に危険な物を放置する

猫がいる場所では、危険物の放置も大きな問題になります。猫は好奇心が旺盛で、ひも状の物や小さな物を口に入れてしまうことも少なくありません。

ビニール袋、輪ゴム、観葉植物の一部などは誤飲事故の原因になります。

とくにユリ科植物は猫にとって強い毒性があり、少量でも腎不全を引き起こす可能性があります。

飾りとして置いているだけでも花粉が体に付着し、それを舐めることで中毒を起こす例が報告されています。電気コードもかじることで感電や火災の危険を伴います。

猫の生活空間は、小さな子どもがいる部屋と同じ感覚で安全対策を考えるとわかりやすいでしょう。手の届く範囲に危険がないか、定期的に見直すことが事故防止につながります。

まとめ

猫がいる場所での何気ない行動が、実は大きなストレスや事故につながることがあります。

「大きな音を立てない」「無理に触らない」「危険な物を置かない」この3つを意識するだけで、トラブルの多くは防ぐことができます。

ほんの少し意識を変えるだけで、愛猫の安心感はぐっと高まります。家は猫にとって世界のすべて。だからこそ「ここなら大丈夫」と思える空間を守ってあげたいですね。

今日からできる小さな見直しをして、穏やかで幸せな毎日にしていきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)