熊本市内の大型ディスカウントストアで、プレミアム付き商品券の販売が始まりました。

【写真を見る】「先着販売→アプリ抽選」急きょ変更の店 知らずに戸惑う客も… “混乱”のプレミアム付き商品券 対応広がる 熊本市

2月27日に急きょ抽選販売に切り替えましたが、知らずに訪れて戸惑う人の姿も見られました。

ミスターマックスでは3月2日から、1万円で1万4000円分の買い物ができるプレミアム付き商品券を先着順で販売する予定でした。

しかし、先に発売した市内の別の商業施設で商品券を求める人が殺到し、混乱が起きたことから、熊本市の要請を受け、急きょ携帯アプリを使った抽選販売に変更しました。

それでも、販売方法の変更を知らずに店を訪れる人もいました。

買い物客「はっきり言って、アプリは年寄りにはできない。若者向けかなと」

一方、販売方法を切り替えたことで、早朝から行列ができるといった混乱はありませんでした。

また、販売する対象者についても。

ミスターマックス熊本南店 桂良輔次長「商品券購入時には、熊本市内在住であることの身分証を確認し、販売させてもらう」

ミスターマックスでの応募期間は3月2日～8日、当選発表は3月12日です。

また、「アミュプラザくまもと」も、4月発売分の商品券については抽選販売に切り替えることを決めています。

こちらの応募期間は3月27日～4月12日で、当選発表は4月18日です。